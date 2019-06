Llovera, a les portes de les semifinals al circuit de Hell

El Campionat del Món de Rallycross va superar l’equador del calendari al circuit de Hell (Noruega). En el traçat escandinau, a Llovera li van faltar unes dècimes per volta, per estar entre els 12 millors de la categoria i així passar a les semifinals. Llovera va valorar que «és un traçat molt particular que té zones de molta dificultat, hem anat millorant a mesura que avançava el cap de setmana fins a quedar-nos en les últimes qualificatives a 4 dècimes per volta dels rivals que m’han precedit en la classificació intermèdia. Sens dubte, a mesura que ens anem acostant als seus cronos la dificultat augmenta».

L’enginyer Joan Navarro va apuntar que «ha estat el millor cap de setmana en competitivitat. Des de l’any passat ha millorat moltíssim. Abans ens limitàvem a seguir, ara ja lluitem amb els rivals com hem fet a la Q3 amb un bon avançament».