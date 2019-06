La població creix un 1,8% i supera les 76.400 persones al maig

L’actual desviació estimada en relació al mateix mes de l’any del 2018 va disminuir a les parròquies de la Massana (del +14,3% al +7,8%), a Encamp (del +8,2% al +5,9%) i a Sant Julià de Lòria (del +7,9% al +7,6%), degut sobretot a les depuracions que aquestes parròquies van efectuar aquest darrer any. A Ordino es va mantenir constant (amb el +3,4%). A la resta de parròquies va augmentar la desviació: Canillo, (+2,3 punts), Escaldes–Engordany (+0,8 punts) i Andorra la Vella (+0,6 punts).

Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 de maig del 2019 (81.160 persones), pràcticament va mantenir-se, però amb un lleuger increment del +1,1% respecte a la població registrada del mateix mes del 2018 (80.316 persones). Aquesta situació és motivada per les baixes de residents derivades de diferents depuracions que van efectuar algunes parròquies durant l’any 2018 i que poden compensar bona part de les seves altes al llarg de l’any.

Per nacionalitats, l’increment anual mesurat el mes de maig es va concentrar en el col·lectiu de nacionalitat andorrana amb un total de +587 persones (+1,6%), seguit dels residents d’altres nacionalitats amb +444 persones (+6,3%), les persones amb nacionalitat espanyola amb +253 persones (+1,3%) i nacionalitat francesa amb +58 persones (+1,8%). En canvi, la població amb nacionalitat portuguesa va disminuir en 12 persones (-0,1%) respecte fa un any. Cal destacar que a la parròquia de Canillo la població andorrana només representa el 36,8%, mentre que només a Sant Julià de Lòria (57,1%) i a Ordino (51,9%) aquesta té presència majoritària.

Aquest creixement es va concentrar principalment a les parròquies de La Massana (+240 residents, +2,5%), Sant Julià de Lòria (+239 residents, +2,6%) i Encamp (+221 residents, +1,9%). Per contra, les parròquies que menys van créixer van ser Canillo (+121 residents, +3,1%), Ordino (+136 residents, +2,9%), Andorra la Vella (+179 residents, +0,8%) i Escaldes-Engordany (+194 residents, +1,4%). Quant a la variació mensual, només Sant Julià de Lòria va registrar un increment del 0,4%, mentre que la resta o bé es va mantenir o bé va disminuir, amb especial rellevància el descens a Canillo (-1,7%).

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació