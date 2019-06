L’Andorra Trail comptarà amb uns cent participants

Diferenciar-se de la resta de curses de muntanya. Amb aquest objectiu va néixer la Sportiva Andorra Trail. I és que, el fet que sigui per equips i que compti amb dues etapes, són trets diferenciadors per aquest tipus de curses. A més, es podran obtenir quatre punts per a la Ultra Trail de Montblanc.

En aquesta primera edició, s’hi ha apuntat un centenar de persones, el que implica una cinquantena d’equips entre femenins, masculins i mixtes. En aquest sentit, el representant de la direcció de cursa, Gerard Riart, va comentar que «és una mica menys del que esperàvem però l’objectiu és fer-ho bé, que la gent surti contenta i que se’n parli bé». «A llarg termini serà una cursa de més dies. La intenció és poder arribar fins a quatre o cinc dies i implicar a més parròquies. Al final, l’objectiu és fer la volta a Andorra però en diferents etapes», explicava.

Quant al recorregut, dissabte serà de 29 quilòmetres i amb un desnivell positiu de 2.500 metres; diumenge serà de 33 km i 2.000 m de desnivell. En definitiva, 62 km en els quals s’ha buscat «recorreguts inèdits com la Tossa de Braibal i el Pic de Carroi, que compta amb unes vistes precioses. Volem ensenyar indrets nous del país». Es donarà un màxim de nou hores per a finalitzar el recorregut per tal d’atraure corredors que no siguin professionals.

D’altra banda, va comentar que el fet que sigui per equips va més enllà de ser un tret diferenciador. «És un problema perquè s’han de buscar un company. Però abans les curses eren per equips perquè a la muntanya no s’hi ha d’anar sol. A més es promouen valors com la companyonia».