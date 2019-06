Roger Corral tanca un cicle a l’Andorra HC

«S’ha acabat una etapa», així resumia Roger Corral, tècnic de l’Andorra HC, la seva decisió de deixar enrere la banqueta del primer després de quatre anys com a entrenador i vuit anys al club. En aquest context, va afirmar que el motiu és que «durant tots aquests anys compartíem uns punts de vista i, amb el pas del temps, ens hem anat distanciant. Per això hem decidit trencar peres, de bon rotllo». «Dol deixar el que teníem i aquests canvis sempre són una mica dramàtics», afegia.

El club va anunciar que el substitut de Corral seria Wifi Balart. Sobre el seu successor, Corral va exposar que «va jugar amb mi a Piera i porta molts anys a l’Andorra. Coneix molt bé la casa, entén bé l’hoquei i crec que farà bona feina»

Així mateix, es va mostrar agraït amb el club «se’m va obrir la porta fa nou anys, primer com a porter de l’equip i després com a entrenador d’equips de base. Hem estat subcampions de Catalunya i tercers d’Espanya amb l’infantil. També se m’han obert les portes a la selecció i he pogut anar a europeus. Estic molt content de tot el bagatge que he assolit aquí». «L’hoquei no el deixaré mai, és la meva passió i la visc molt. No sé cap a on em portarà la nova etapa però hi seguiré vinculat, segur», destacava. De moment, d’aquí a dues setmanes té el repte del Campionat del Món, els World Roller Games. Corral és el seleccionador de la categoria sub-19.