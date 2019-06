Més de 170 estudiants s’examinen del BAC francès

Hi havia alumnes que gestionaven bé els nervis i d’altres que no tant. Uns 170 alumnes del Lycée van començar ahir les proves del batxillerat francès, popularment conegut com BAC. Els exàmens, que s’allargaran fins dilluns que ve, són l’última prova de foc per als alumnes que l’any que ve volen fer el pas a la universitat. Els controls van començar a partir de les 8 del matí al gimnàs del Lycée i com ja és tradició, la primera matèria sobre la qual els estudiants van haver de demostrar els coneixements adquirits durant aquest curs va ser la de filosofia.

A l’examen, que va durar un màxim de quatre hores, es va demanar al centenar d’alumnes de l’últim curs, que és quan es realitzen la majoria de les proves, redaccions al voltant de la moral i la política, sobre el pas el temps i l’art i sobre el filòsof alemany Georg Wilhelm Friedrich Hegel. També van aparèixer qüestions relacionades amb altres autors com Freud o Montaigne. A la tarda va ser el torn de la setantena d’alumnes del primer curs de batxillerat, que com també és tradicional a França, s’examinen de llengua francesa i de ciències. L’any que ve, ho faran de la resta d’assignatures.

Enguany, durant la realització de les proves del BAC els alumnes que estan en llista d’espera a les universitats no coneixeran si són acceptats o no com a mínim fins la setmana que ve, quan s’hagin fet totes les proves. El director del Lycée, Daniel Raynal, recorda que per aquest curs s’ha decidit canviar el funcionament de les assignacions a les universitats franceses amb la finalitat que això no afecti emocionalment l’estudiant per fer algunes proves. «Alguns estudiants es trobaven que tenien resposta durant la celebració de les proves», diu Raynal, que afegeix que el sistema d’assignacions en alguns centres universitaris ja va començar fa unes tres setmanes.

En els pròxims dies, els alumnes s’hauran d’examinar d’història i geografia, d’expressió escrita, d’economia i de matemàtiques. Serà l’últm sprint abans de tenir vacances i començar a preparar les maletes per anar ,la majoria d’ells, en destinació a França per començar els estudis universitaris. Segons explica Raynal, s’espera que un un 80% dels estudiants de l’últim curs de Batxillerat escullin l’any que ve una universitat francesa. La resta opten per marxar a estudiar a Espanya o es queden a Andorra per continuar la seva formació postobligatòria. A hores d’ara, uns 90 estudiants de l’últim curs del batxillerat francès han demanat estudiar a França l’any que ve, una dada similar respecte a la de l’any passat. La decisió definitiva dependrà ara dels resultats.