Els padrins volen més edicions dels seus Jocs

Després d’haver-se disputat múltiples proves repartides en un total de tretze disciplines diferents, la segona edició del Jocs esportius de la gent gran va abaixar la bandera ahir a la tarda a l’Estadi Comunal amb una cerimònia on s’han entregat les medalles guanyadores de cadascuna de les modalitats. “Un balanç 100% positiu, tots els esportistes estan molt contents perquè s’ho han passat molt bé, han interrelacionat, han competit, han treballat en equip i s’han divertit”, va valorar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol a l’agència ANA. En l’edició d’enguany, que va tenir com a seu la capital, s’hi van aplegar un total de 300 padrins repartits en set agrupacions, una per parròquia.

Els participants també van fer una valoració positiva de l’edició, però van demanar que se celebri més assíduament, i no cada tres anys, com es fa actualment. Marsol va apuntar que aquest debat ja es va tenir a l’inici i que finalment es va decidir aquest període de temps, però no va tancar la porta a reduir-lo. “Cada any és complicat, però cada dos potser sí que es podria arribar a fer”, tot advertint que el certamen es pot celebrar perquè es rep una subvenció del Comitè Olímpic Andorrà que procedeix de l’internacional. “Momentàniament cada tres anys penso que està bé i ara el que hem de fer és consolidar-ho i que la participació segueixi creixent perquè això és vida”, va sentenciar

Encara no s’ha decidit quina parròquia agafarà el relleu de la capital perquè la voluntat és que les noves corporacions que sorgeixin de les eleccions del desembre puguin decidir. Tot i això, Marsol va avançar que de cara al futur segurament s’incorporaran noves disciplines.