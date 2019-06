Les piscines termal muntanya del grup SERHS HOTELS A ANDORRA obren les seves portes

LES PISCINES TERMAL MUNTANYA, que pertany al grup SERHS HOTELS A ANDORRA, és l'única piscina d'aigua termal a Andorra, a la que podeu accedir si sou clients de l'HOTEL-APRATHOTEL SERHS COSMOS ANDORRA, o disposant d'una entrada personalitzada.

Les piscines termal Muntanya han obert les seves portes aquest dissabte dia 15 de Juny, i oberts fins al dia 08 de setembre, en horari de 10 h a 19 h. Com sempre, és un espai social, familiar, i amb tots els serveis necessaris perquè els seus hostes i clients puguin gaudir de les seves instal·lacions.

Per aquest estiu 2019, ofereixen un ampli ventall de propostes noves i fresques.

Com la zona Chill Out, que és un espai nou, meravellós i acollidor, pensat perquè els seus clients puguin desconnectar, relaxar-se, mentre gaudeixen dels seus moments de desconnexió amb la seva família i amics.

Els seus hostes i visitants, també podran disposar d'una nova i actualitzada carta, on podran escollir entrants com, els seus CAPRITXOS, els imprescindibles plats per picar, les seves AMANIDES anomenades ESCALDES, ESCALDES, ENGOLASTERS, sempre desitjables per aquesta temporada d'estiu, plats ràpids com les TORRADES i els ENTREPANS, PEIX FRESC, les seves gustoses HAMBURGUESES i PIZZES, i per acabar les seves postres d'estiu.

En conclusió, els seus punts importants de referència són:

- Aigua termal temperada entre 27-29 °C

- Disposa també de zona lúdica amb diferents terrasses de gesta i zona de restauració

- Piscina infantil reservada per als nens de la casa.

- Amb la vostra entrada, podeu sortir i entrar de les instal·lacions durant tot el dia.

Troba'ns a

https://www.cosmoshotelandorra.com/es/servicios/piscina-termal