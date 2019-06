Podem espera més de 50 persones a l’acampada per lloguers justos

La plaça del Poble d’Andorra la Vella acollirà demà a partir de les 13.00 hores la segona acampada en contra dels elevats preus dels lloguers organitzada per Podem Andorra. Tal com va explicar el seu president, Joan Seguí, l’objectiu és igualar o superar el nombre d’assistents que van participar-hi l’any passat i que van fregar la cinquantena de persones repartides en 22 tendes de campanya.



La mobilització començarà a mig matí i a partir de les 13.30 hores es llegiran diversos manifestos –que es repetiran a les 21.00 hores– i durant tota la tarda se celebraran taules rodones i debats per tractar temes socials. A les 18.30 hores hi haurà la «presència especial» –en paraules de Seguí– de diferents membres de les Joventuts del PS que intentaran explicar com assumeix la població més jove el repte d’independitzar-se i les dificultats a les quals han de fer front a l’hora de pagar el lloguer d’un habitatge.



A més, l’acte comptarà amb el suport dels sindicats que, com ja va avançar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, recolliran signatures per a la modificació de la llei electoral i la de responsabilitat política. Tanmateix, Ubach va recordar que retran el nou Govern a escollir públicament entre «l’Andorra pels andorrans i residents o l’Andorra per a la gent de fora», en referència als abusius preus dels lloguers que segons l’USdA la majoria de la població no es pot permetre.



A l’espera del temps

Malgrat que la previsió meteorològica preveu pluja per a demà, Seguí va afirmar que –al tancament d’aquesta edició en paper– es manté la convocatòria i que només se suspendrà en cas que «sigui molt segur que caurà una gran pedregada». Tot i això, va reconèixer que el mal temps pot condicionar l’assistència no només dels que decideixin passar la nit a la plaça del Poble sinó dels que simplement vulguin acostar-se a signar la petició. Segons Podem, en l’edició de l’any passat unes 800 persones van signar una demanda per a establir lloguers més justos i enguany esperen també superar aquesta xifra.



Tot i que les signatures dels residents no tenen cap validesa de cara a l’Administració, Seguí va assegurar que a ells també se’ls demanarà la col·laboració per tal de tenir-los en compte a escala social, ja que «possiblement superaran» els nadius.



La protesta acabarà divendres a les 13.00 hores, tot just 24 hores després del seu inici.