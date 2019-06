El Sipaag celebra que Pallarés no fixi «línies vermelles» en la negociació

El trencament entre el Govern i els sindicats per la reforma de la Funció Pública podria trobar una via per reconduir-se. Després de la primera trobada entre la nova titular de la cartera, Judith Pallarés i representants del Sipaag, des del sindicat de l’administració central es va mostrar l’optimisme davant del que asseguren que és «un tarannà completament diferent» alhora que celebraven que no se’ls hagin posat «línies vermelles» a la negociació.



Pallarés, acompanyada de la secretària d’Estat de Funció Pública, Lara Vilamala, van mantenir ahir al matí una primera reunió amb el Sipaag per acordar un calendari de treball per modificar part de l’articulat de la norma aprovada a finals de la legislatura passada. «Està clar que la llei no es derogarà, però no ha posat cap línia vermella a res. Ens ha dit que vol treballar la llei amb nosaltres», va manifestar el president del sindicat, Lluís Anguita, remarcant que «mentre abans ens parlaven només de reglaments, ara es parla de treballar la llei, els articles». Igualment, des del sindicat es va celebrar que a diferència del què havia dit inicialment el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra mostrés predisposició a introduir canvis que vagin més enllà dels dos articles que va tombar el Tribunal Constitucional. «No vol dir que ens haguem de posar d’acord amb tot», va advertir Anguita, però confien a poder trobar un terme mitjà que satisfaci a totes les parts. Així, una opció seria poder negociar els 25 punts que els diferents representants sindicals van deixar clar, la legislatura passada, que no compartien del text, però que llavors es va rebutjar considerar.



Des del Govern, de fet, es va emetre un comunicat en el qual es deixava clara la «predisposició» de Pallarés a «treballar conjuntament en la modificació de la Llei després que el Tribunal Constitucional en derogués part de l’articulat el mes de maig passat». Un aspecte que es va haver d’aclarir després d’una primera comunicació en què es cenyien els canvis als articles afectats per la sentència del TC.

Relació

Anguita va destacar especialment haver trobat «un tarannà completament diferent» en la ministra. «Abans era un ordeno y mando, en canvi ara el to és molt més dialogant. Es pot parlar de tu a tu i sembla que la ministra té ganes de solucionar les coses», va exposar.



En aquest sentit no va veure problema a obrir una negociació conjunta amb la resta de sindicats per mirar d’aconseguir una llei que els faci més el pes que l’actual. De fet, des de l’Executiu ja es va anunciar la voluntat de les dues representants polítiques de mantenir trobades, també, amb la resta de representants sindicals per establir una agenda periòdica de reunions per aquest tema.



La voluntat del Govern, segons es va informar, és donar un nou impuls a la modernització de l’administració, simplificant i reduint els tràmits i adaptant-la a la realitat de la ciutadania.

Altres problemàtiques

Els representants del Sipaag van aprofitar la trobada per traslladar altres qüestions que els preocupen a la titular del ministeri. D’una banda, segons el sindicat, Pallarés i Vilamala van mostrar-se disposades a mirar en quin punt es troba la qüestió dels greuges comparatius entre treballadors provocats per l’entrada en vigor de la llei i la retallada a la nòmina del personal de nova contractació pel descompte de l’IPC dels anys 2011 i 2012. Igualment, també es va acordar tractar la qüestió dels complements de jubilació en reunions posteriors.



«Hem pogut traslladar problemàtiques concretes perquè sembla que la gent ha perdut la por i estan més oberts a traslladar-nos els seus problemes. Abans no ens deien res», va afirmar Anguita, en relació al clima que es respirava a l’administració general durant la legislatura passada amb Eva Descarrega com a ministra de Funció Pública.

Sense opcions de recuperar la plataforma sindical

Preguntat sobre la situació de la plataforma sindical, Lluís Anguita va coincidir amb les declaracions fetes a RTVA per Gabriel Ubach, assegurant que la plataforma sindical «està morta» perquè no hi ha manera d’anar tots a la una. En aquest sentit va recordar que els primers que van decidir marxar-ne van ser el Sipaag i el SEP i que posteriorment també la va deixar el CFPA. Amb tot, Anguita va negar que existeixi «una guerra entre uniformats i no uniformats». Segons va manifestar, «el problema es diu Joan Torra, el president de l’Associació de Bombers. Ell representa el gran problema que des de fa temps tenen els sindicats perquè no compartim les seves maneres de treballar». Tot i així, va voler deixar clar que és un problema només amb ell, assegurant que en cap cas «tenim problemes amb el cos de bombers».