L’Estadi Comunal es dirà Joan Samarra a partir de dilluns que ve

L’Estadi Comunal s’anomenarà, a partir del proper dilluns 24 de juny Estadi Comunal Joan Samarra Vila. D’aquesta manera el comú homenatjarà la figura de qui va ser cònsol major de la parròquia entre 1980 i 1983 i que va tirar endavant, entre altres projectes, aquest equipament esportiu.



L’Estadi Comunal va ser la primera gran instal·lació esportiva que es va aixecar al país. Es va començar a construir l’any 1981 en un terreny de 20.000 metres quadrats, situat a l’avinguda Salou. Els espais, amb capacitat per a un miler d’espectadors, es van inaugurar l’agost de 1983 amb un camp de futbol homologat, una pista d’atletisme sintètica de sis carrers per 400 metres (és l’única pista d’atletisme del país), zones de llançament de pes, martell, javelina i disc, obstacles i fossats d’aigua. En una posterior ampliació, l’any 1987, es va construir el pavelló cobert. Tos els veïns d’Andorra la Vella van disposar d’un carnet gratuït per gaudir dels serveis de l’estadi durant els primers mesos de funcionament.



A més d’impulsar la construcció de l’estadi, Joan Samarra també va fer possible les diferents estades del Futbol Club Barcelona als anys 80. De fet, un dels episodis més recordats d’aquella època a la parròquia va ser, sens dubte, l’estada del club blaugrana per inaugurar l’Estadi Comunal amb un partit que va tenir lloc el 14 d’agost de 1983 i que va enfrontar el primer i el segon equip del Barça davant de més de 4.000 persones.

Imatges per al record

L’acte de rebateig es fa precisament el 24 de juny, el dia de la Festa del Poble, una celebració que va instaurar l’excònsol major als anys 80 i l’actual corporació va recuperar al 2017. A més de descobrir la placa amb el nou nom també es podrà veure una petita exposició fotogràfica als espais de l’antic bar de l’estadi on es fa un repàs tant de la figura de Joan Samarra com dels moments més destacats que ha viscut la instal·lació des dels inicis fins avui, com els diferents partits de l’FC Barcelona, els Jocs dels Petits Estats de 1991 i 2005, i grans concerts amb artistes de renom com Julio Iglesias i Mecano.