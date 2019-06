Els comuns avançaran el cost de l’analítica del cens caní

La implantació del cens d’ADN caní cada dia està més a prop. En els darrers mesos els cònsols van acotant les condicions i maneres de procedir per poder complir amb el calendari fixat per posar en marxa una iniciativa que ha de permetre multar tots aquells propietaris de gossos que no recullin les tifes dels seus animals.



Un dels aspectes que s’ha acordat és que les corporacions avançaran els diners (38 euros) que costarà fer l’analítica de l’ADN i la inscripció al registre. Malgrat que en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols que es va fer ahir es va explicar que aquest cost només es revertiria incloent-lo en les sancions, la cònsol d’Escaldes, Trini Marín, va indicar que la pràctica no serà aquesta, sinó refacturar, amb posterioritat, el cost al propietari. És a dir i per fer-ho entenedor: quan un propietari faci l’analítica, no haurà de pagar res, perquè ho sufragarà el comú, però un cop l’animal estigui inscrit al cens amb totes les dades, la corporació corresponent cobrarà el cost de l’analítica al propietari. Marín va indicar que s’ha deixat a la voluntat de cada comú establir un període inicial amb possibles descomptes o exempcions per incentivar la inscripció.



La mandatària escaldenca va assegurar que l’1 de setembre entrarà en vigor el cens i que els propietaris de les mascotes disposaran de més de sis mesos per fer la inscripció. Per tant, no serà fins ben entrat l’any 2020 quan es començarà a sancionar. Unes multes de les quals encara no s’ha determinat l’import ni s’ha decidit si seran les mateixes per a tots els comuns, encara que segons van explicar els portaveus de la reunió de cònsols, Josep Àngel Mortés i Olga Molné, la voluntat és que estiguin unificades.

Finances comunals

Un altre dels punts tractats en la reunió va ser la proposició de llei per modificar l’actual Llei de Finances comunals. Els cònsols preveuen entrar-la al juliol a tràmit parlamentari i que es pugui aprovar al desembre.



La modificació respon a la necessitat d’adaptar la normativa als canvis que s’han introduït fins ara, molt sovint per l’aprovació de nous textos legals. Així, entre els aspectes que recollirà hi haurà l’eliminació del topall de l’impost de radicació, ja que es considera que ara és deduïble, la posada per escrit de totes les entitats exemptes de pagar impostos i taxes comunals (els coprínceps, el Consell General, el Govern, els comuns, els quarts i l’església) i el pagament dels impostos adaptat al temps de residència del contribuent en una parròquia.