Sense ‘paddle surf’ a Tristaina per la baixa afluència

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va negar ahir que la decisió de no concedir el permís a Arcalís per repetir el paddle surf i les canoes als llacs de Tristaina tingui res a veure amb la pressió social que es va produir l’estiu passat quan un bon nombre de persones es van mostrar molestos amb el fet que es permetessin aquestes activitats en aquell paratge. «Era una prova pilot i no va tenir prou èxit per decidir continuar», va exposar Mortés, reiterant, que «es disposava de tots els permisos i no hi havia cap problema mediambiental». D’aquesta manera va insistir que «no va funcionar com esperàvem, l’afluència va ser baixa i en cap cas hi ha tingut res a veure la pressió popular». El cònsol va manifestar que «respecto que hi hagi gent que hi estigui d’acord i altres que no, però vam veure que no tenia cap retorn important i vam decidir que no valia la pena continuar». Des de l’estació s’havien tornat a demanar els permisos i s’atribuïa a la voluntat de no ampliar la polèmica a la denegació de les activitats.