Pintat vol saber la implicació del Govern a l’aeroport de la Seu

Finalment, arran de les declaracions del ministre de Foment del Govern espanyol José Luis Ábalos on anunciava un nou retard en la implementació del GPS, Pintat va demanar una còpia «de la corresponent documentació diplomàtica que estableix quines són les relacions del Govern espanyol amb aquesta infraestructura».

En relació amb aquesta qüestió, Pintat també va sol·licitar «tota la documentació en relació als compromisos adquirits». A més, el conseller de Terceravia va requerir «una còpia de l’estudi corresponent que exposi la programació, els tipus de vols i les exigències comercials del mateix Govern» i una altre de «l’estudi realitzat per uns experts suïssos sobre l’operatiu instrumental», anunciat pel llavors ministre d’Economia Gilbert Saboya.

El president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, va demanar ahir al Govern, a través d’una pregunta tramitada al Consell General, quina és la seva titularitat en relació a l’aeroport d’Andorra-La Seu, així com «un detall exhaustiu de totes les aportacions dineràries que ha efectuat en aquesta infraestructura i un estat de comptes».

Per El Periòdic

