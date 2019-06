El PS demana els informes del Consell Assessor del Patrimoni

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS) Susanna Vela va tramitar una demanda d’informació mitjançant la qual vol que se li facilitin els diferents informes elaborats pel Consell Assessor del Patrimoni Cultural des de l’any 2012 fins a l’actualitat. Segons va explicar, la voluntat de la formació és poder disposar de tots els treballs realitzats per l’òrgan les passades legislatures, tot recordant que, en anys anteriors, s’han reclamat els informes previs als demanats ara.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació