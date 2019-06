Les estacions d’FGC seran una porta d’entrada al Pirineu

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) proposa fer de les seves estacions de muntanya i els trens turístics la «porta d’entrada» als parcs naturals perquè els turistes que visiten Barcelona destinin un o dos dies a conèixer el Pirineu, va anunciar ahir el president de la companyia, Ricard Font, durant la presentació de les destinacions turístiques d’FGC per a aquest estiu.



Font va destacar que les comarques de muntanya «tenen una oportunitat immensa d’atraure» els visitants internacionals i va subratllar que hi poden trobar un «paisatge privilegiat, gastronomia i cultura», a més de cinc parcs naturals de «primer nivell». D’aquesta manera, FGC ofereix als operadors turístics diverses activitats a les seves estacions d’esquí com el senderisme, BTT i viatges en telecadira, a més d’altres com excursions amb canoes, ràfting, quads i paintball, entre moltes altres. En aquest sentit, les estacions de La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, Espot i Port Ainé són les que es convertiran en la «porta d’entrada» de turistes provinents de Barcelona, la qual pot ser «un dels principals actors en la promoció dels nostres actius de muntanya», va manifestar Font.



El director de l’estació de la Vall de Núria, Toni Casals, va destacar la diversitat d’activitats que s’hi poden practicar i va assenyalar que és una destinació adreçada a famílies, en un entorn natural per fer-hi senderisme i diversos esports. Per Casals, la manera d’accedir-hi, a través del cremallera, fa de la vall un lloc «especial i emblemàtic». Per la seva banda, el director d’Espot i Port Ainé, va anunciar una novetat: el quilòmetre vertical de la Vall de Peguera, que surt des de la cruïlla de Rialp fins a la cota 2.000 de Port Ainé, amb un ascens controlat amb un codi QR, a través del qual el ciclista veu la seva progressió.

Bones previsions d’ocupació

De cara a l’estiu, Font va apuntar que les previsions per a aquests mesos de vacances són «molt positives», tant pel que fa les reserves d’hotel com per la feina de promoció d’aquestes destinacions».