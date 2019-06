El Rali do Cocido, el segon repte de l’any a Galícia per a Vinyes

Després de superar amb solvència la seva participació en el Rallye Ourense, el pilot andorrà Joan Vinyes i el copilot Jordi Mercader (Suzuki Swift R+), tornen a la Comunitat de Galícia per a disputar el Rali do Cocido, 5a prova del calendari del Campionat d’Espanya de Ral·lis sobre asfalt (CERA) 2019. L’objectiu serà continuar sumant punts per a aspirar a posicions d’honor en les provisionals d’N5 i absolut.

L’Escuderia Lalín-Deza, organitzadors de l’esdeveniment, va considerar que el millor era mantenir l’estructura del traçat. Així doncs, en el recorregut 2019 només hi ha lleugeres variacions respecte al de l’anterior edició. La competició s’iniciarà divendres 21 amb una doble passada per l’especial espectacle (2,050 km), pels carrers de Lalín. Dissabte, seran 11 les especials a superar (cinc de diferents).

En les dues seccions matinals, els participants hauran de superar, dues vegades cadascuna: Silleda (15,200 km), O Couto (9,600 km) i Saborida (14,800 km).

Després del reagrupament de meitat de ral·li, l’escenari no variarà massa. S’iniciarà la fase definitiva amb una tercera passada per Saborida. A continuació prendran el relleu: Vila de Cruces (11,20 km) i Rodeiro-Dozón (14,950 km), que veuran el pas dels equips dues vegades cadascuna. Abans d’entrar el seu vehicle al parc tancat final, els participants hauran completat un traçat de 499,130 km, dels quals 150,400 km, hauran estat de velocitat.

Sobre el fet que el traçat sigui pràcticament calcat al de l’any passat, el pilot andorrà va apuntar que «un excés de confiança sempre és dolent. És cert que la majoria d’especials de l’anterior edició repeteixen, però, per exemple, iniciem el ral·li amb dues passades seguides en el tram espectacle pels carrers de Lalín. En aquestes especials sempre cal dir el mateix, tenim poc que guanyar i pots perdre la prova. També m’han arribat rumors que hi ha zones amb asfalt nou».

Serà la tercera participació en la prova de Lalín per al tàndem de l’equip Suzuki Motor Ibèrica. Tot i això, aquest any tindrà connotacions diferents, així ho explicava Vinyes: «A la primera vam disputar aquest ral·li com a test de pretemporada, ja que no era vàlid pel CERA. Aquesta prova va debutar en el calendari espanyol l’any passat». «No obstant això, en totes dues ocasions es va disputar durant el mes de març, És evident doncs que la possibilitat de gelades en les zones altes no caldrà preveure-les. Sens dubte, la climatologia de l’escenari del ral·li no la coneixem i caldrà veure quines sorpreses ens ofereix», afegia.