La FAE, guardonada als Premis Let’s Speed 2019

La FAE va ser guardonada amb motiu del suport que l’ens ofereix cada any a la disciplina del Quilòmetre Llançat. Cal recordar que, en els últims anys, Andorra ha acollit gairebé ininterrompudament diverses proves d’aquesta disciplina. El màxim exponent ha estat la Copa del Món.

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va ser premiada dilluns amb el guardó dels Premis Let’s Speed 2019. A l’acte, celebrat a Madrid, hi van assistir el president de la FAE, Pepi Pintat, i el tresorer, Jordi Font. Van ser ells mateixos els encarregats de recollir el reconeixement.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació