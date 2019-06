Tres mites del trial mundial disputaran el Trial Clàssic

També va comentar que «el nivell dels pilots és alt. Alguns participants de l’any passat no repetiran perquè consideren que el recorregut és massa exigent per a ells. És una prova molt física amb un desnivell acumulat del 1800 metres». Tot i això, la llista d’inscrits es va haver d’ampliar a causa de la demanda.

Joan Pere Santuré, un dels impulsors dels dos dies de Trial Clàssic de Sant Julià, va destacar que «Mick Andrews amb 75 anys encara es mostra obert a disputar una prova de l’especialitat. Vesterinen, juntament amb el seu amic Luscombe, no dubten a fer un desplaçament de 10 hores amb cotxe per a poder competir amb les seves motos.

Entre els inscrits destaca la presència de tres excampions d’Europa i del Món de l’especialitat. Mick Andrews es va proclamar campió d’Europa, en aquella època el mundial no existia, els anys 1971 i 1972 pilotant una Ossa. El pilot de Bultaco durant els anys 70, Yrjo Vesterinen, va guanyar el Campionat del Món els anys 1976, 1977 i 1978, mentre que el també pilot de la marca catalana, Bernie Schreiber, va guanyar el títol l’any 1979.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació