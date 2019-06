Acaba un curs marcat per l’incendi dels Serradells

Dilluns es va celebrar l’assemblea ordinària de la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG). Durant aquesta, es van aprovar els comptes, presentar els programes i es va fer un balanç d’una temporada que, sens dubte, ha estat marcada per l’incendi dels Serradells. En aquest context, la presidenta Eva Rodríguez va afirmar que «per la rítmica només necessites poder posar un tapís de 13 per 13. Les de l’artística han patit més perquè l’única sala per entrenar en condicions és la d’Encamp i han hagut de pactar dies d’entrenament amb l’altre club».

Un dels temes a tractar va estar el repte Andorra 2021. «També es va fer la proposta que entri algú més a la junta perquè se’ns gira feina de cara als Jocs dels Petits Estats. Però L’any que ve hi ha eleccions a la Junta i se’ns fa complicat començar a treballar-hi». El que se sap amb certesa és que ambdues disciplines competiran als Serradells.