Toca plantar cara

Ha arribat el moment de plantar cara. Andorra debutarà aquesta tarda al Campionat del Món de 3x3 que s’està disputant a Amsterdam. I és que, encara que la competició es va iniciar ahir, avui es jugaran els primers partits del grup B.

Amb les jugadores Carla Puntí, Clàudia Guri, Jennifer Carmona i Marta Ballús, Andorra afrontarà una primera fase amb quatre rivals molt diferents: Austràlia, França, Suïssa i el Japó. En aquest context, Clàudia Guri va comentar que «ens ha tocat un dels grups més difícils, almenys a priori. Però això del 3x3 va com va i la veritat és que depèn molt de com comences amb l’encert. Si ets capaç de ficar-te al partit amb un parell de triples i forçar que elles vagin a remolc, et dona molt. El més important és ser competitives i estar dins del partit».

El primer duel serà contra Austràlia a les 16.25 hores i seguidament, a les 20.05 hores, hauran de jugar contra França. «Creiem que els dos partits seran molt físics, elles tenen les quatre jugadores que són atletes. Però, a partir d’aquí, hem de saber jugar amb els nostres punts forts, que també en tenim i hem d’utilitzar-los quan toqui», apuntava l’andorrana.

Quatre partits en 72 hores. Un format de competició dur al qual, com va apuntar Guri, «ja hi estem acostumades. A més, hem tingut la sort que els dos partits més forts ens han tocat el primer dia, de manera que ja ens els treiem de sobre. Intentarem donar-ho tot els dos dies però sabem que els nostres rivals més assequibles es troben al segon dia».

Divendres tocarà jugar contra Suïssa a les 17.55 hores i el partit contra Japó es disputarà a les 20.05 hores. «En principi sí que poden ser més assequibles i podrem competir millor, però mai se sap. Són rivals més semblants a nosaltres físicament, però també és veritat que ens haurem d’adaptar a la seva manera de jugar perquè mouen la pilota molt ràpid. Potser flaquegen a nivell físic però no a nivell tàctic», va comentar Guri.

I és que, les andorranes tenen clar l’objectiu que busquen al Mundial, i no es limita a un resultat al marcador. «Crec que per sortir amb bones sensacions d’aquí, hem d’haver competit en tots els partits. Pots perdre de més o de menys però haver jugat bé, i guanyar havent jugat malament perquè has tingut sort amb l’encert. A vegades el resultat no té res a veure amb com t’has sentit a pista, així que anirem a jugar els partits i després en traurem conclusions», afirmava.

«Totes som conscients del que és un Mundial i que ens trobem jugadores que inclús han jugat a l’NBA. Moltes rivals són professionals, és una sort i hem d’aprofitar el fet de poder jugar contra elles i veure que podem plantar cara a algunes».

Quant a les oponents d’altres grups, va explicar que «hem vist algun partit però per l’ordinador. Nosaltres ens hem quedat descansant a l’hotel per estar bé demà [avui]. Hem visitat la pista i hem vist un tros d’un partit que no era del nostre grup. Nosaltres comencem a totes demà [avui]. Però totes les jugadores estan bé i són partits on s’han fet bastants punts. En el cas de passar de fase, no seria fàcil cap dels encreuaments tampoc».

Tot i això va destacar que «crec que hem d’estar tranquil·les amb els resultats perquè tot l’equip ha fet un treball previ molt bo i crec que tenim suficient confiança amb nosaltres per saber que si anem i donem el 100%, ens podem sentir satisfetes perquè hem treballat bé abans també».

«Mentalment ens veiem preparades, hem estat treballant amb la Mariona de PsicoB i ha viatjat amb nosaltres. Crec que estem bé, anem confiades amb nosaltres perquè la feina prèvia ha estat molt bona. Això et dona una tranquil·litat i una seguretat que potser en altres campionats no teníem», va remarcar l’esportista andorrana.

Sigui quin sigui el resultat, es passi o no de fase, avui comença el repte de representar el país davant de jugadores de tot el món. En aquest sentit, Guri va exposar que «poder representar a Andorra en una competició d’aquest nivell és un honor i també una responsabilitat, però ens agrada». Ha arribat l’hora de plantar cara a les millors jugadores del món.