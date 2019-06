Ubach insta el Govern a organitzar una cimera social abans del 2020

Feia dies que ho anunciava i finalment ahir el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va entrar al Servei de Tràmits del Govern una carta dirigida al ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en la qual demana que l’Executiu organitzi una cimera social «de primera urgència» abans del mes de desembre d’enguany.



Tal com va recordar Ubach, l’USdA «fa molts anys» que denuncia reiteradament que «l’ascensor social del nostre país està aturat», tot assegurant que «dels més de 500 habitatges» de nova construcció que sortiran a la venda pròximament, «no n’hi ha cap per a les famílies treballadores i pensionistes d’Andorra», ja que «tot està destinat a l’alt standing i a l’especulació immobiliària». Així mateix, Ubach va assenyalar «no veure per enlloc» la voluntat d’oferir pisos de protecció oficial o de venda «per sota els 300.000 euros», inassumibles per a salaris de «1.500 euros».

«Estudi aprofundit»

En la cimera, va detallar el secretari general, hi haurien de participar el Govern i tots els grups parlamentaris, així com els diferents actors socials, el raonador del ciutadà i els sindicats. A més, la trobada hauria de servir per fer un replantejament de la situació real del país, «establint un estudi aprofundit del cost de vida a Andorra, tenint en compte el preu de l’habitatge, la cistella de la compra» i altres despeses generals necessàries «per poder viure dignament».



En la mateixa línia, Ubach va demanar «no continuar ignorant el poble andorrà que pateix una brutal especulació immobiliària» i «un desgavell entre els salaris i les pensions». Tant l’USdA com el mateix Ubach seran presents a l’acampada de 24 hores organitzada per Podem que se celebra avui a la plaça del Poble per denunciar els abusius preus dels lloguers.