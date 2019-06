La capital clausura el berenador de la Comella pel risc d’incendi

Davant l’avís de Protecció Civil, que dimarts va informar que el risc d’incendi a Andorra la Vella s’havia elevat a alt i molt alt per les altes temperatures dels últims dies, el comú va decidir ahir clausurar cautelarment el berenador de la Comella i altres zones d’esbarjo situades prop de zones forestals, així com prohibir l’encesa de focs a la muntanya i als horts. Les fogueres i el llançament de petards es podran fer amb normalitat al centre urbà, però extremant totes les precaucions. El que sí que s’ha prohibit, tant a la muntanya com al centre, és poder tirar coets que s’enlairin per evitar possibles riscos a la muntanya. Algunes d’aquestes mesures cautelars s’aixecaran en el moment que des de Protecció Civil s’informi que el risc d’incendi és nul, va indicar la corporació.



El Comú d’Andorra la Vella també va explicar, a través d’un comunicat, que per «responsabilitat» i «precaució» ha pres la decisió d’anul·lar el castell de focs d’artifici previst per a la nit del dilluns, 24 de juny, i que havien de tancar els actes de celebració de la Festa del Poble. De fet, Protecció Civil va informar ahir que el risc d’incendi molt alt s’ha incrementat en més zones de la capital més enllà del Rec del Solà, com va fer dimarts.

Es manté el risc

El risc d’incendi alt –alerta groga– i molt alt –alerta taronja– es va mantenir ahir la capital, però també en diverses zones d’Escaldes i Sant Julià. Les altes temperatures aniran a l’alça, sobretot a partir de dilluns, quan arribarà al Principat la primera onada de calor de l’estiu. S’esperen temperatures de fins a 35 graus durant tota la setmana i això pot provocar que Protecció Civil augmenti el risc de foc a extrem –alerta vermella–, el més elevat.