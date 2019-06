El PS denuncia la «maca de transparència» dels pactes de Govern

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, va denunciar ahir la «manca de transparència» existent per part de DA, L’A i CC amb els acords assolits per formar un Govern de coalició. El cap de l’oposició va criticar que «els documents on es desgrana el pacte s’hagin portat davant un notari però, en canvi, no hagin estat fets públics malgrat que des de les tres formacions s’assegura que la transparència vers la ciutadania és una de les seves prioritats». Davant aquest secretisme, López va presentar una pregunta oral al respecte que l’Executiu haurà de respondre demà en sessió de control.



El conseller general alerta que «aquests acords podrien incloure disposicions que podrien no adequar-se al nostre ordenament jurídic». Com a exemple, López apunta a possibles «limitacions al cap de Govern per al nomenament i cessament de ministres o als consellers generals que restarien sense la possibilitat d’impulsar iniciatives com ara una moció de censura». Per tot plegat, va demanar al Govern que expliqui perquè no va públics els acords de Govern signats.