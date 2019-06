Petició de presó per estafar 1.000 euros al Comú d’Escaldes

La Fiscalia va demanar ahir 30 mesos de presó condicional per a un home acusat d’estafar 977,65 euros al Comú d’Escaldes. El Ministeri Públic considera provat que el processat va pagar múltiples estades a l’aparcament Clot d’Emprivat amb una targeta de crèdit cancel·lada. El banc, per tant, va retornar tots els pagaments. La corporació es va limitar a sol·licitar com a responsabilitat civil la quantitat defraudada. La defensa, en canvi, va afirmar que la declaració dels testimonis «no és suficient per desvirtuar la presumpció d’innocència» del processat i va demanar-ne l’absolució.

El comú es va adonar del problema quan va rebre l’extracte de pagaments retornats per part del banc amb el qual gestiona els caixers. L’entitat va investigar i la targeta estava anul·lada a petició del seu titular, que va notificar que l’havia perdut al seu banc. Aleshores, van avisar als treballadors de l’aparcament dels fets. Aquestes gestions, però, es van dilatar en el temps i les operacions fraudulentes abasten un període de temps que va des de l’octubre del 2013 fins al 10 de febrer, quan dos empleats de l’equipament van interpel·lar-lo.

El processat nega els fets i la seva defensa afirma que es va vulnerar el codi de processament penal



«A través del sistema informàtic vam constatar que l’acusat quasi sempre sortia de l’aparcament a la mateixa hora. Quan va anar a pagar al caixer, el mateix sistema ens va indicar amb quina targeta s’estava efectuant el pagament i vam sortir a alertar-lo», va explicar una treballadora. Un altre empleat va declarar que «en identificar-lo i dir-li que havíem trucat a la Policia, va sortir corrent deixant el cotxe estacionat». Hores més tard, i segons els treballadors de l’aparcament, es va personar per retirar el vehicle. Com que no tenia el tiquet de sortida, un vigilant assegura que es va ajudar d’un conegut: va abandonar l’equipament enganxat al darrere del cotxe d’aquella tercera persona.



Tots els testimonis van distingir el cotxe: un BMW de color gris, matrícula inclosa. L’acusat va admetre que era seu, però va negar les imputacions, tot i admetre que «a vegades» utilitzava aquell aparcament quan desistia d’anar a treballar caminant. Tots ells també van identificar l’acusat, tant en el moment dels fets com una enquesta de reconeixement feta dos dies més tard.



La representació lletrada va basar la defensa a posar en entredit la correcta identificació del seu client i, a la vegada, va posar en dubte que s’hagués actuat segons estimulen dos articles del codi de procediment penal. «La seva foto era més gran que la de la resta d’homes que apareixien l’enquesta de reconeixement que va fer la Policia i la seva cara es va ampliar més que la resta», va manifestar l’advocada, que també va criticar que els testimonis identifiquessin l’acusat conjuntament en comptes de fer-ho individualment i sense comunicar-se entre ells, tal com marca la normativa.