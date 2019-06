Porta i Lara exposen «entre amics» el procés d’escriptura

Tot plegat mentre, mica en mica, i a foc lent, es va coent un projecte per fer realitat les rutes.

Treball conjunt, però alhora diferenciat. I és que les fotografies que il·lustren els llibres no responen només a la necessitat d’il·lustrar literalment, sinó que Lara admet que «intento buscar alguna cosa més suggerent». Fins i tot, quelcom que pugui representar allò que ja ha deixat d’existir.

«Treballem de manera molt natural, espontània». Així de sincera i clara es mostra l’escriptora Roser Porta quan se li pregunta pel procés d’elaboració de llibres conjunts amb el fotògraf Tony Lara. Els anys hi deuen tenir alguna cosa a veure, és evident. «Ho tenim molt practicat, van ser molts anys treballant junts a EL PERIÒDIC», remarca.

Per Meritxell Prat

