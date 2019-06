El reglament d’apartaments turístics arriba a la Batllia

La Batllia ha admès a tràmit la demanda presentada per l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT) contra el reglament que regula les condicions que han de complir aquests allotjaments. Tal com s’indica en l’avís fet públic ahir al BOPA, la judicialització del cas arriba després de la desestimació d’un recurs administratiu presentat per la mateixa entitat.



Des del moment en què es va aprovar el reglament de funcionament del registre d’habitatge d’ús turístic i d’empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic, des de l’associació es va mostrar malestar en considerar que les exigències que se’n derivaven eren inassumibles per a molts dels allotjaments, la qual cosa els abocava al tancament, recull l’ANA.



Amb tot, tot i que aquest rotatiu va posar-se en contacte amb la presidenta del col·lectiu, Valérie Lackner, que va rebutjar donar detalls sobre la demanda, adduint que tenen prevista una trobada amb la nova ministra de Turisme, Verònica Canals, el mes que ve i per tant estan a l’espera de conèixer quin és el seu posicionament i les seves intencions amb aquesta normativa, així com el seu «full de ruta».



Amb tot, cal tenir present que el reglament ja es va modificar el mes de gener passat per tal de donar més temps per a l’adaptació a les noves exigències d’aquests apartaments, ja que el termini inicial era d’un any i expirava el 3 de maig. Ara, el termini acaba el 31 de juliol. Així, els responsables d’aquesta tipologia d’habitatges per a vacances, estan obligats a fer abans d’aquesta data les obres necessàries per adaptar-se a les obligacions fixades.