La selecció viatja a Luxemburg per disputar un amistós

La selecció femenina va viatjar ahir a Luxemburg per disputar demà un partit amistós. Serà a les 18.30 hores i com a principal novetat, l’equip comptarà amb la blaugrana Tere Morató. Les noies de José Antonio Martín tornen a competir després que l’any passat perdessin per 2 a 0 al Comunal contra el conjunt luxemburguès.

En aquest sentit, el seleccionador va explicar ahir que «afrontem el partit amb ganes i il·lusió». «Volem que ens serveixi per fer un pas endavant, tenim ganes de competir», sentenciava. «Esperem un partit molt semblant al que ens vam trobar, molt físic, voldran portar la iniciativa, tenen arribada i gol i ens exigirà molt», remarcava. «La Tere ens aportarà experiència, fa tres anys que a causa de les lesions no ha pogut jugar amb nosaltres», reiterava.

La convocatòria també està formada per Marina Fernández, de l’AEM, i per es per les jugadores de l’ENFAF, Maria Alexandra Cardoso, Ariana Gonçalves, Andreina Silva, Miriam Tizón, Laia Sin, Paula sa Silva, Íria Domínguez, Ainhoa Fernández, Maria Ruzafa, Samantha Reyes, Catia Sofia da Silva, Maria da Cruz, Erika da Cunya i les juvenils Marta Blasco, Laia Solé i Maria Moles.