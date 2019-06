Retrospectiva del llegat de Robert Capa al Museu del Tabac

Robert Capa és un dels fotògrafs més representatius del segle XX. Algunes de les imatges que va realitzar, sobretot dels conflictes bèl·lics que van marcar el segle passat, han passat a la història per tot el que mostren les imatges plasmades a la pel·lícula fotogràfica i posteriorment al paper un cop revelades. El Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria mostrarà algunes d’aquestes a Retrospectiva. Robert Capa, exposició que es podrà veure del 28 de juny al 3 de novembre.

L’exhibició ensenyarà prop d’un centenar de fotografies de les diferents èpoques de Capa, que sempre es va mostrar inquiet per mostrar el que estava passant al món. No només en guerres, sinó també retratant a personatges que van marcar una època i que són història, com Pablo Picasso. Una de les fotos que mostrarà l’exposició és la que va realitzar-li a Golfe-Juan (França), amb Françoise Gilot i el seu nebot Javier Vilato. També es podran veure instantànies dels seus diferents períodes, com la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial, la postguerra i la Guerra d’Indoxina, on fent la seva feina va perdre la vida el 1954 per les ferides provocades al trepitjar una mina.

De nom Endre Erno Friedmann i amb el sobrenom de Robert Capa, va néixer a Budapest el 1913. Va aficionar-se a la fotografia i als 18 anys va deixar Hongria per marxar a París, on va tractar de fer-se un nom. Després va anar a Espanya per cobrir la Guerra Civil, aconseguint algunes de les imatges icòniques del conflicte, com l’anomenada Mort d’un milicià. Posteriorment va estar en diferents fronts a la Segona Guerra Mundial i el 1947 va fundar amb altres fotògrafs l’agència Magnum Photos. El llegat de Capa al llarg de tota la seva carrera professional és 70.000 negatius.

Un total de 5.410 persones visiten ‘Herois i superherois’

L’exposició ‘Herois i superherois’ va poder visitar-se durant quatre mesos i mig al Museu del tabac. En aquest període, fins a 5.410 persones van visitar-la. D’aquests, el 42% van ser particulars i famílies, mentre que un 47 % grups i un 11 % escolars. La temàtica de l’exposició, que va estar oberta del 7 de febrer al 16 de juny, va comportar que es produís un augment en el públic infantil i jove en les visites de particulars.