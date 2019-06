227 euros al mes per a un dormitori

«Ho trobo molt greu i poc digne, gens apropiat tal com està la situació actualment!», va recriminar en declaracions a aquest rotatiu Joao de Melo tot referint-se a l’anunci del lloguer d’una habitació amb què va topar dos dies enrere a la pàgina www.buscocasa.ad. Tal com va explicar ell mateix i constaten les imatges que va fer arribar a aquest rotatiu, la immobiliària OVP oferia un dormitori de tan sols nou metres quadrats moblat i amb bany, però sense cuina ni línia telefònica, per 227 euros al mes. «Això s’ha de denunciar!», va sentenciar De Melo tot explicant que va compartir-ho tant al seu compte de Twitter com al grup de Facebook AD800.

La immobiliària va explicar a l’usuari denunciant que l’oferta feia referència a una pensió

Malgrat els intents d’aquest rotatiu per contactar amb el responsable de la immobiliària, al final no va ser possible però De Melo va explicar que just ahir va rebre una trucada d’OVP en referència a la seva denúncia. «Jo havia contactat amb aquesta immobiliària en el decurs de la meva recerca infernal per trobar pis i precisament ahir van dir-me que la meva denúncia estava fora de lloc tot insistint que ells estaven predisposats a ajudar-me», va relatar tot indignat. I, segons va fer saber, des d’OVP van aclarir-li que l’anunci es referia al lloguer d’una pensió.

Cap a altres instàncies

L’oferta de seguida va despertar el dubte sobre la seva legalitat. Per això, un usuari va traslladar el cas a l’Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris (ACU). «De seguida que ens ha arribat hem trucat a l’AGIA perquè no és normal i creiem que no és legal», va apuntar el president de l’ACU, Lluís Ferreira, tot admetent que són conscients que això passa entre particulars. Des de l’AGIA, van demanar-los que els trametessin la consulta per correu electrònic i, just quan estava escrivint-lo, Ferreira va detectar que l’anunci de l’habitació havia desaparegut del web.

«Nosaltres els preguntem si és una pràctica habitual i quin encaix té dins de la llei d’arrendaments de finques urbanes, ja que en el nostre entendre no hi té cabuda», va manifestar Ferreira. De tota manera, segons va especificar, esperaran un temps prudencial de dos dies a veure si reben una resposta de l’AGIA –que aquest rotatiu ahir tampoc va obtenir– i, si no és el cas, ho posaran en coneixement del raonador del ciutadà i del Govern i es plantejaran presentar una denúncia a la Fiscalia. «El que no volem és que es converteixi en una pràctica habitual», va concloure Ferreria.