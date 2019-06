Circular a 12 cèntims per minut

Circular per 12 cèntims el minut serà possible a partir d’ara gràcies al servei de carsharing de l’empresa nord-americana Zipcar. Vist l’èxit d’aquesta iniciativa en diversos països i des de ja fa gairebé 20 anys, el grup Becier ha decidit apropar la marca a Andorra i oferir un servei de lloguer de cotxes més flexible i adaptat al client del que poden proporcionar les cases que es dediquen exclusivament a aquest àmbit.

Segons va anunciar ahir el vicepresident executiu de l’àrea comercial de grup Becier, Joan Betriu, durant la presentació del nou servei a l’Iqos Lounge, els clients podran reservar un vehicle mitjançant una aplicació mòbil, que estarà disponible gratuïtament tant per a iOS com per a Android. Els cotxes estaran distribuïts per diferents zones cèntriques del Principat i, després d’haver realitzat la reserva sense cap fiança ni cap cost addicional, «el client podrà començar a conduir per 12 cèntims el minut amb una reserva mínima d’una hora».

Els clients no hauran de preocupar-se de l’assegurança ni de la benzina

Tal com van informar durant la presentació, actualment el grup Becier compta amb una flota de sis vehicles, quatre Renault Clio i dos Renault Megane nous i de benzina, «però ens adaptarem a la demanda de la gent» i la idea és «que puguem ampliar la flota en un període relativament curt». D’aquesta manera, el client només haurà de preocupar-se d’abonar l’import del temps que ha estat utilitzant el vehicle, sense haver de patir per l’assegurança i la benzina, que estan incloses dins del servei.

Per a Betriu, aquest servei pot ser molt efectiu per a persones que necessiten d’un transport en casos puntuals o per a «aquell qui vulgui prescindir del seu vehicle habitual».