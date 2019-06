El Govern obre 166 places eventuals per al pròxim curs escolar

El Govern va acordar ahir durant la reunió de Consell de Ministres l’obertura de 166 places eventuals d’Educació per al pròxim curs escolar. Malgrat que en els últims mesos algunes veus de l’Executiu i també de l’anterior havien assenyalat la intenció de reduir aquest tipus de contractes, el Ministeri d’Educació preveu cobrir d’aquesta manera les vacants necessàries de mestres, pedagogs i altres especialistes en educació per a la tornada a l’escola el mes de setembre. Un total de 114 de les places a cobrir corresponen a l’Escola Andorrana, 10 a Inspecció i Qualitat educativa, 41 al Departament de Formació Professional i Formació d’Adults i una a Ensenyament Superior.

Segons va explicar Jover, aquesta cobertura de places no concerneix els mestres en reserva de plaça després de la repetició de l’edicte impugnat el 2016. En el seu cas, hauran d’esperar a l’obertura pròximament d’un nou concurs públic per tal que siguin assignats de manera automàtica en una plaça fixa.

D’altra banda, el Consell de Ministres, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va aprovar el nomenament de Xavier Campuzano com a director del departament de Formació Professional, Formació d’Adults i Recursos Educatius. Campuzano relleva en el càrrec a Quim Torredà, que serà destinat al Departament de Cultura.

Nous ambaixadors

El Govern va designar ahir l’exsíndic general, Vicenç Mateu, i l’exministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, ambaixadors d’Espanya i de França respectivament, que començaran a exercir a partir de l’1 de setembre. Eric Jover va justificar la nominació dels dos alts representants i va explicar que Mateu «té una dilatada experiència com a ambaixador». De fet, Mateu ja havia ocupat anteriorment el càrrec d’ambaixador a Espanya i a França. Jover va explicar que el procés per escollir els ambaixadors a l’exterior es pot fer a través de la via diplomàtica o política, que segons el ministre, «és la majoria que fan servir a la resta de països».

En aquest sentit, Jover va explicar que sí que es preveu una carrera diplomàtica per accedir a aquests càrrecs, però que també hi ha «nomenaments polítics». «No hem de defugir de la idea que els ambaixadors són alts càrrecs i una de les seves funcions és justament portar l’acció i les polítiques del Govern d’Andorra als diferents països on tenen representació», va dir Jover, que alhora va afegir que els diplomàtics «han de complir amb els requisits de confiança i de competència».

Per la seva banda, Eva Descarrega, que a banda de ser l’alta representant de l’Executiu a París també ho serà de Mònaco i davant de la representació de la UNESCO, es reincorpora a la seva carrera diplomàtica. Descarrega ja havia estat ambaixadora del Principat d’Andorra davant la Unió Europea, Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos, Alemanya i Eslovènia. També havia estat directora general del Ministeri d’Exteriors.

El Govern també va ratificar Esther Rabasa com ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, al Regne de Bèlgica, a Luxemburg i als Països Baixos. L’Executiu també va ratificar Elisenda Vives com a ambaixadora d’Andorra als Estats Units, al Canadà, Mèxic i com a representant permanent del Principat d’Andorra a l’Oficina de les Nacions Unides. Joan Forner serà representant permanent d’Andorra al Consell d’Europa.