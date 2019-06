El concurs pel telefèric de Carroi es podria fer abans d’acabar l’any

El Comú d’Andorra la Vella podria convocar el concurs per a la primera fase del telefèric del pic de Carroi abans d’acabar el mandat. Així ho va anunciar ahir la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, alhora que va desvelar que hi ha «inversors interessats» en el projecte.



El giny torna a la taula de l’actualitat perquè és un dels elements que es van incloure, per mirar de desenvolupar-lo, en el plec de bases del concurs per seleccionar un model estratègic de desenvolupament del carrer Doctor Vilanova i els seus entorns. I el projecte que va obtenir el segon premi, ideat per Pere Cervós i Ricard de Deus, fins i tot el dibuixava situant-ne la sortida en un edifici que es construiria a la parcel·la que el comú té davant del Govern. De fet, un dels objectius de la corporació és que la remodelació de tota la zona inclogués «elements cridaners», com pot ser el telefèric.

Bon moment

Marsol considera que és «un bon moment per reflexionar» i posar sobre la taula la possibilitat que aquest sigui el punt de sortida de la connexió amb el pic «a l’efecte de convertir-lo en un punt molt atractiu de la parròquia». En aquest sentit va admetre que «hi ha inversors interessats i és molt probable que aquest comú tregui el concurs i a veure qui es presenta». Segons la mandatària «l’important era determinar el punt de sortida del giny i ara tenim una proposta sobre la taula que analitzarem i parlarem». Si bé, tampoc va amagar que «hi ha altres opcions que hi hem pensat i s’han plantejat».



En tot cas, l’interès es limitaria, de moment, al què seria la primera fase, és a dir, construir un giny des de la capital fins al pic i allí ubicar-hi algun «element atractiu, a part del mirador que ja és, i fer un restaurant o alguna altra cosa perquè avui dia el que es necessita en l’àmbit turístic són punts atractius».



La segona fase, que comportaria la connexió de Carroi amb l’estació de Pal, dependria totalment del Comú de la Massana i quedaria fora d’aquest primer concurs.

Propostes

Marsol va donar a conèixer aquests plans en l’acte d’entrega de premis als dos projecte guanyadors del concurs d’idees que ha de permetre traçar el projecte de remodelació del carrer Doctor Vilanova i els seus entorns. La cònsol va destacar que les dues propostes premiades recullen a la perfecció la voluntat de la corporació de facilitar una porta d’entrada cap al centre de la capital i el Centre Històric, així com establir una connexió amb la plaça del Poble.



A partir d’ara, partint de les dues idees, s’elaborarà un calendari d’actuacions que es voldria presentar al setembre. Cal tenir clar que les obres no faran realitat, per complet, el projecte guanyador, sinó que la idea és combinar elements dels dos models i a partir d’aquí plantejar la reforma. L’actuació global, segons Marsol, comportaria un termini d’uns deu anys, però d’entrada es prioritzarà el carrer Doctor Vilanova i una millora de la plaça del Poble. La mandatària considera que la zona «dona molt de joc» i per tant les opcions són variades, «fins i tot es podria connectar per sota amb el pàrquing del comú». La remodelació de la zona hauria de servir perquè Prat de la Creu es converteixi en «un punt neuràlgic» i ajudi a la capital a «recuperar la centralitat».



De les tres propostes que es van presentar al concurs, només se n’han premiat dues. El guanyador ha estat Miquel Mercè, que preveu una obertura en diagonal des de la rotonda de l’Estació Nacional d’Autobusos fins al carrer Prat de la Creu a través dels terrenys on actualment hi ha el COEX i l’aparcament d’autobusos Centre Ciutat. Alhora contempla una millora de l’accessibilitat i la connexió a través d’un ascensor amb la plaça del Poble. En el seu cas el premi va ser de 15.000 euros.



El segon lloc va ser per a Pere Cervós i Ricard de Deus, que es van endur 2.000 euros. La seva idea passa per facilitar la connexió entre la zona obaga de la capital amb la solana i en el terreny del comú de davant de Govern preveu, a més de la sortida del telefèric, la construcció d’un teatre per reubicar el Teatre Comunal, guanyant més capacitat.



Els projectes es podran veure al vestíbul de l’edifici administratiu comunal situat a la plaça Lídia Armengol fins a final de juliol.