Els diferents espais de la Gavernera acullen 20 menors

El Centre Residencial d’Acció Educativa La Gavernera (CRAE La Gavernera) acull actualment 20 menors en els diferents espais de què disposa. Així es va informar des del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, que es va recordar que el CRAE està dividit en tres espais físics diferenciats segons l’edat i les necessitats dels menors (dos habitatges en format de pisos ubicats en la comunitat i un centre). Igualment, es va assenyalar la voluntat del Govern de regularitzar el personal eventual del servei i un cop fet aquest pas, es preveu avaluar si és necessari incorporar més personal.



D’aquesta manera, en aquests espais hi ha una vintena de menors tutelats d’edats compreses entre els 0 i els 18 anys. Una xifra que queda per sota d’altres moments en què s’havien superat els 30. Igualment, des del ministeri es va detallar que l’Espai de Suport als Joves Tutelats i Extutelats mitjançant els habitatges tutelats estan acollint 4 joves d’entre 16 i 19 anys.

Personal

Pel que fa al nombre de treballadors, ara hi ha 29 persones treballant, tenint en compte l’equip educatiu, de recolzament-suport i la direcció. Malgrat que aquesta setmana sortia al BOPA una convocatòria per cobrir tres places vacants de monitors, des del Govern es va detallar que l’edicte respon a la planificació que ha adoptat l’Executiu mitjançant el ministeri de Funció Pública i Simplificació Administrativa per regularitzar els llocs de treball ja existents. Així, s’han iniciat els tràmits per consolidar el personal eventual, si bé, un cop finalitzi aquest procés es preveu avaluar la necessitat d’incorporar nous professionals d’acord amb les necessitats i la dinàmica de cada moment.



Des d’Afers Socials s’assenyala que el fet de poder disposar «d’un personal amb una relació laboral de caràcter fix és un element molt positiu per dotar d’estabilitat tant la dinàmica del mateix centre com del procés evolutiu dels menors ingressats». Amb tot, cal tenir present que cada any es contracten tres interins en període d’estiu per poder cobrir les vacances dels tècnics del servei.

Baixes

Des de l’Executiu també es va detallar que des del mes de gener fins el dia d’avui, el centre ha hagut de fer front a dues baixes mèdiques (una corresponent a un tècnic d’atenció social i l’altra del personal de suport), que asseguren que en cap cas tenen relació amb l’àmbit laboral.



Igualment, durant el primer semestre de l’any, també s’ha produït una rescissió voluntària del contracte laboral per part, justament, d’una monitora. En aquest cas, el motiu està relacionat amb una millora laboral per part de la professional i per tant, també es deslliga en tot moment de possibles conflictes o malestar en el si del centre.