‘Le Blizzard’, seleccionat per a l’‘ScreamFest’ dels EUA

El curt Le Blizzard, del director i guionista encampadà Àlvaro Rodríguez Areny, ha estat seleccionat per al Festival de Cinema Fantàstic més antic i important dels Estats Units, l’ScreamFest, que se celebrarà entre els propers 8 i 17 d’octubre a Hollywood. Com a conseqüència, el curtmetratge serà projectat al Chinese Theatre, que es considera un dels cinemes més importants del món.

El festival de Los Angeles enguany compleix 19 anys i és famós per comptar constantment amb celebritats del món del cinema americà així com per haver estrenat i llençat a l’èxit pel·lícules com Paranormal Activity. A més, un dels seus fundadors és el famós Stan Winston, creador i dissenyador de Terminator, Alien, Predator i els dinosaures de Jurassic Park.

Amb aquesta nova nominació, Le Blizzard ja suma 50 seleccions oficials en diferents festivals d’arreu del món, com el de Sitges, l’Odense International Film Festival –qualificador dels Oscar–, el Festival de Fantasia del Canadà o les quatre nominacions al Méliès de Plata a millor curtmetratge de gènere fantàstic europeu.

Tal com havia anunciat Rodríguez just després de l’estrena, el curt no explica una història concreta, sinó que parla de què passa amb una família que busca refugi per a la seva filla. «I això no ha passat a Andorra o a Europa a mitjans del segle XX, això passa ara amb els sirians que creuen el Mediterrani o a la frontera de Mèxic amb els EUA» , ja va alertar aleshores.