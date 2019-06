L‘equip Nottingham Prisas guanya la World Robot Olympiad

El Centre de Formació Professional d’Aixovall ahir va acollir la fase final de la World Robot Olympiad (WRO) 2019, que va aplegar al voltant d’un centenar d’infants d’escoles d’Andorra, la Seu d’Urgell i Barcelona. Segons va destacar el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, el projecte, que arribava ja a la seva cinquena edició, està totalment «consolidat». «Des de la parapública continuarem donant suport a l’esdeveniment», va assegurar Nadal tot subratllant la voluntat de seguir fomentant aquest tipus d’iniciatives en el sexe femení per tal que coneguin el món de l’enginyeria des de la infantesa.

En la competició d’ahir, l’equip Nottingham Prisas, integrat per Pablo Barlerin, Carles Barberá i Raúl Moreno, va ser el primer classificat en la categoria Júnior (entre 13 i 15 anys) i va obtenir una plaça per disputar el campionat d’Espanya que se celebrarà a Girona. Quant a la categoria Roockie (també d’entre 13 i 15 anys), l’equip IronBots va quedar en primera posició i també gaudirà d’una plaça al campionat d’Espanya, així com la resta de primers classificats de cada categoria.

Els primers classificats de cada categoria competiran al campionat d’Espanya que se celebrarà a Girona

En l’Elementary, adreçada a infants d’entre 7 i 12 anys, la primera posició del podi va ser per a 4am, mentre que en la categoria Star (també d’entre 7 i 12 anys) el guanyador va ser Av Jip. En la categoria WeDo, que comprèn els infants més petits de tot el campionat, l’equip Loopa va ser el guanyador. Cal ressaltar, però, que els primers classificats en el Campionat d’Espanya gaudiran també d’una plaça reservada per al Campionat del Món, on Andorra ja va tenir representació fa pocs anys.

Enguany, el certamen estava dedicat a les smart cities i els infants, per equips, havien de programar un robot autònom perquè fes un circuit «que ve determinat per l’organització general mundial». En funció del comportament de cada robot, cada equip guanyava «més o menys punts». Tot i l’esperit competitiu dels participants, Nadal va exposar que «ens importa molt més que el jovent participi que no pas els resultats» i, per tant, «l’èxit és que hi hagi un centenar de nens competint».