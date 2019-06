L’FC Andorra i el Comú d’Encamp invertiran al Prada de Moles

L’FC Andorra seguirà una temporada més al Prada de Moles i, de cara a la pròxim curs a Tercera Divisió, farà una inversió a les instal·lacions, juntament amb el comú d’Encamp. En aquest sentit, la setmana vinent faran públic el conveni un cop la comissió d’esports del Comú aprovi el projecte i, per tant, es desvetllarà qui es fa càrrec de què i els detalls d’aquest. Cal recordar que ja hi havia un acord per aquesta temporada després que el mateix Gerard Piqué, president i fundador de Kosmos, negociés per poder entrenar i jugar en aquest camp fins al final de curs, però pensant a llarg termini, ja que encara no s’ha posat en marxa la construcció d’un camp o estadi, una idea que és embrionària.

Les instal·lacions comptaran amb un nou vestidor i una vuitantenta de noves graderies

D’aquesta manera, es construirà un nou vestuari on ara hi ha el magatzem, s’instal·laran una vuitantena de noves cadires i es farà una petita sala. Així, es farà un afegit, que és on s’ubicarà també el nou magatzem. A més a més, es farà un bar d’obra i es delimitarà tot el camp, ja que és un requisit per a la Tercera Divisió.

A més, tal com van informar ahir des del club, també s’ha d’estudiar si es cobrarà entrada i si es pren alguna mesura per reduir la visibilitat de les instal·lacions des de fora d’aquestes.

Nike, nou subministrador

Per altra banda, l’Andorra ha arribat a un acord amb Nike, de manera que aquesta marca passarà a ser el subministrador de tot el material i deixaran a Luanvi, que havia vestit el club durant aquesta darrera temporada, abans que el central blaugrana adquirís el club tricolor.

Llum verda a la base

A més, l’FC Andorra va confirmar ahir el que EL PERIÒDIC ja havia avançat: finalment no han arribat a un acord amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i començaran la base des de zero. Per tant, faran els quatre equips i no agafaran cap conjunt ENFAF, després que les negociacions amb l’entitat no prosperessin. En aquest context, Jaume Nogués, director esportiu del club, va assegurar que «hi ha una bona relació» i que «volem fer el menys mal possible» a les lligues de la base del país. Així, la FAF, ahir, no va voler valorar aquesta situació i segueix mantenint el silenci sobre aquest tema, a l’espera de com evolucionen els fets.

L’organigrama evoluciona

L’organigrama de l’FC Andorra està més avançat i Nogués serà nomenat director general de l’entitat. Per sobre d’ell, hi haurà el consell administrador de la societat, que al final serà qui ho portarà tot i, per tant, Nogués seguirà sent, ara per ara, el director esportiu del club. Albert Ferré també seguirà vinculat al club. En aquest context, no volen fer una estructura massa gran per la categoria en la qual es troben.

Així mateix, Gabri García seguirà sent el primer entrenador i Albert Jorquera el segon, però, com a novetat, Dani Luque serà el preparador físic mentre que David Fèrriz serà el nou delegat. També es comptarà amb un entrenador de porters. La pretemporada començarà el 29 de juliol.