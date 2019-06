Tots els partits afirmen que el cost de l’aeroport és «inassumible» per l’Estat

Si en alguna cosa coincideixen a assenyalar tots els representants polítics amb veu i vot al Consell General és que el cost anunciat per a la construcció d’un aeroport en territori nacional, i que oscil·laria entre els 500 i els 700 milions d’euros, és massa elevat i que en cap cas els diners haurien de sortir de les arques públiques. Concretament, el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, va afirmar que aquesta xifra és «inassumible» pel Govern –tot recordant que és més del doble del pressupost anual de l’Estat– i va sol·licitar que si realment hi ha inversors privats interessats en la construcció

–com va assegurar el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol– siguin ells els que anunciïn les seves intencions i no la Cambra.



Per contra, Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos, tot i preferir la inversió privada, va valorar que si aquesta no hi fos, i «si l’aeroport és bo pel país, s’haurien de posar damunt la taula tots els projectes pendents del Govern i prioritzar». A més, va dubtar del cost real anunciat, ja que es tracta de «molts diners» i «la majoria d’aeroports existents similars no han costat ni la meitat».

Diferències

En el que divergeixen els grups és en el seu posicionament sobre si és necessària o no la construcció de l’hipotètic aeroport. El més optimista va ser Naudi, qui va afirmar que «Andorra només té dues opcions: continuar amb el model actual, sent cada dia menys competitiva, o crear un nou marc jurídic amb comunicacions estables amb l’exterior». Així, pel conseller massanenc «no hi ha res» que faci impossible la construcció d’un aeroport, però sí que va demanar «explicar molt bé el potencial» que suposaria la seva existència perquè «la població interioritzi el projecte».



En una línia similar, el president de Terceravia, Josep Pintat, va assegurar que l’aeroport és una «infraestructura necessària i indispensable» pel Principat que repercutiria «molt positivament» en el comerç i el turisme del país. A més, va aprofitar l’ocasió per felicitar la Cambra de Comerç –principal impulsora de l’estudi–, tot considerant que «està fent una molt bona tasca».



El president demòcrata, per la seva banda, es va mostrar més cautelós, i malgrat reconèixer que els accessos actuals al Principat «limiten moltíssim» l’arribada de turisme i inversió estrangera, va requerir «analitzar amb detall» l’informe abans de prendre una decisió final. Tanmateix va recordar que des de la seva formació política sempre han estat partidaris de tirar endavant l’Aeroport d’Andorra-La Seu i construir un heliport «que estigui dins d’Andorra, però que no molesti els veïns».



El liberal Ferran Costa, va opinar que es tracta d’un «repte a priori molt difícil d’assolir», «amb molts aspectes grans i negatius», i va posar incidència en «temes que fan dubtar com la viabilitat financera o l’impacte mediambiental, pel qual només s’hi ha passat de puntetes» –i que és la següent fase de l’estudi que s’ha d’iniciar pròximament–.



Des del PS, Rosa Gili va lamentar que el país «no tingui espai» per una instal·lació d’aquestes característiques i va veure més inconvenients que avantatges en el seu plantejament. «És un projecte que ens espanta molt perquè presenta molts problemes. Tant de bo Andorra tingués un lloc on construir un aeroport, però no és el cas», va dir Gili.

Aeroport privat

En aquest sentit, cal destacar que l’article 55 de la Llei de Navegació Aèria diu que «correspon al Govern la construcció, la qualificació, la inspecció i l’explotació d’aeròdroms, aeroports i heliports públics dins el territori andorrà». Així, Armengol, va reconèixer que encara no s’ha plantejat la titularitat de la infraestructura, però que «la idea és que no li costi ni un euro al Govern».

L’esquí primer

L’últim actor en pronunciar-se va ser el Comú d’Encamp, principal interessat, ja que l’aeroport es construiria a la vall de Grau Roig en terrenys 100% comunals. El cònsol major, Jordi Torres va advertir en declaracions a RTVA que «des del primer dia li vam dir a la Cambra de Comerç que si el món de l’esquí i l’aeroport eren compatibles, no hi veuríem inconvenient. Però si no és així, el comú hauria de prendre una decisió: o apostem per l’esquí o apostem per l’aeroport». I és que també s’havia parlat d’una hipotètica expansió del domini de Grandvalira, precisament, a la zona on el projecte preveu construir l’aeroport. Des de l’oposició, el conseller del PS, Joan Sans, va criticar la manca d’informació, mentre que la liberal, Maribel Lafoz va qüestionar si la zona establerta de Grau Roig és la més adequada.