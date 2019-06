Alliberats els cinc activistes detinguts per la vaga del 21-F

L’ordre de cerca i captura també inclou tres activistes més, entre els quals hi ha la nova portaveu de la CUP a l’Ajuntament de la Seu, Xènia Antona; el ja exregidor de la mateixa formació, Pau Lozano, i Xavi Massallé, també veí de la Seu. De fet, tots tres es van personar davant dels jutjats a primera hora de la tarda i, poc després de sumar-se a la concentració de protesta, van ser detinguts pels Mossos i traslladats a dins de les dependències judicials.

Segons van informar el CDR i la CUP de l’Alt Urgell, al matí els Mossos d’Esquadra es van personar als domicilis de dos dels set activistes que havien estat citats a declarar l’abril passat -un dels quals és el músic Ivan Garriga- i els van detenir, d’acord a una ordre de cerca i captura ordenada pel jutge que investiga els fets. Tot seguit els van portar a la comissaria de la Seu i, més tard, als Jutjats de la ciutat perquè declaressin. Arran de l’informe policial del 21-F, se’ls acusa dels delictes de desobediència, resistència, desordres públics i atemptat a l’autoritat, amb relació als talls de carretera que es van fer a l’entrada oest de la Seu per l’N-260 aquell dia, tant al matí com al migdia.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació