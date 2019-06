Encamp perd 2.000 metres quadrats de terreny

Seguint amb les negociacions fetes pels governs andorrà i francès al llarg dels darrers 10 anys, el comú encampadà va aprovar en la sessió de comú celebrada ahir els nous límits amb França, que suposen una pèrdua de 200.000 metres quadrats, equivalent el 0,3% del territori andorrà. Uns terrenys que formen part de la concessió que la parròquia té amb l’empresa Saetde i que, segons va informar el cònsol major, Jordi Torres, ja coneixen «de manera oficiosa». El canvi no suposarà una renegociació amb l’empresa concessionària donat que no afecta en el pagament d’impostos i, encara que perdi un 0,7% dels terrenys cedits, aquests corresponen a una zona no esquiable.



Un altre dels punts debatuts va ser la feina que s’està duent a terme en el marc de la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror. La consellera de Liberals d’Andorra + Independents, Maribel Lafoz, va qüestionar l’eficàcia de la tasca de les persones tècniques que hi treballen perquè dona la sensació que «no hi ha cap pla previst a mitjà i llarg termini» i «no hi ha una dinamització en la preservació de la vall», posant sobre la taula que potser el problema és que no hi ha cap comú que lideri aquesta feina. Per la seva part, Torres va assegurar que dels dos estudis que manquen, el que fa referència a l’ordinació es podrà aprovar a finals d’any, mentre que del pla de conservació «ja està l’esborrany i l’estructura fetes».



Així mateix, el consell va aprovar l’adjudicació de les obres del parc del Tirader, una infraestructura necessària per a Torres, ja que en la part alta del poble d’Encamp no hi ha parcs infantils. La parròquia en destinarà 167.000 euros, que suposaran l’eixamplament del camí cap al Funicamp i la construcció de l’estructura, mentre que la propietat de la parcel·la sufragarà el 55% del cost total, que implica l’eixamplament de la carretera. D’altra banda, també es van adjudicar les obres per a la connexió d’aigües pluvials al torrent estret del carrer de Vila, seguint amb les directrius marcades per Govern, i els estudis per a la construcció d’un aparcament horitzontal al Prat de Baró, per un import de 234.000 euros i que es preveu que estigui en funcionament de cara a la tardor.



D’altra banda, també es va anunciar que el comú bonificarà als propietaris dels comerços que s’adaptin a la nova ordinació de l’ús de terrasses en l’espai públic amb un descompte en l’impost, que serà del 100% el primer any i el 50% el segon. D’aquesta manera, esperen pal·liar el cost que suposa canviar el mobiliari i els descomptes de certes empreses per fer ús del seu material promocional. En la mateixa línia, el comú repartirà una guia perquè els propietaris coneguin la normativa, informa l’ANA.