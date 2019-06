Els esquiadors preparen la nova temporada

Els esportistes de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) estan posant les bases durant aquests dies del que serà la pròxima temporada. De moment, són setmanes de càrrega d’exercicis de força i de suma d’activitats de resistència, tant per als esquiadors d’alpí com per a la resta de seccions de l’entitat.

En el cas de l’alpí, ara mateix, es realitzen jornades de treball de gimnàs i sortides de bicicleta, fent sèries, resistència o BTT. És una combinació per anar agafant la forma durant aquests mesos, abans de l’estada amb neu prevista per a finals d’agost o principis de setembre a l’Argentina.