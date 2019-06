Gallardo seguirà al capdavant de l’executiva de Liberals d’Andorra

Jordi Gallardo seguirà sent el president de Liberals d’Andorra (L’A) després que ahir al vespre es renovessin els òrgans directius del partit en un Congrés celebrat a l’Hotel Roc Blanc. Tot i mantenir la presidència, la resta del Comitè Executiu Nacional va patir una profunda renovació, ja que respecte a l’anterior Executiva només repeteixen Gerard Estrella, que passa de secretari d’organització a ocupar definitivament el càrrec de secretari general que ja havia estat exercint els darrers mesos, i Maanan Aouraghe, que continuarà com a tresorer.

Les vicepresidències estaran ocupades per Èric Alguacil, que va ser candidat a les últimes eleccions generals, i Maria Bringué, també candidata als darrers comicis i que sempre ha estat molt vinculada al partit però sense ocupar càrrecs de responsabilitat. A banda d’aquests dos llocs, s’ha creat una presidència d’honor que, tal com preveuen els estatuts del partit polític, és per a militants amb una destacada trajectòria en organismes internacionals i, en aquest cas, serà per a Juli Minoves, que fins l’any passat ocupava el càrrec de president de la Liberal Internacional.

Pel que fa a les secretaries de l’Executiva, a part de Gerard Estrella, que és el secretari general; Guillem Forné, fins ara president del Comitè Parroquial de la Massana, esdevé el nou secretari d’organització; Claudia Cornella, vinculada des de fa anys als Joves Liberals, la nova secretària de Relacions Internacionals; i l’ordinenca i candidata nacional a les passades eleccions Jessica Gastó ocupa la secretaria de Polítiques d’Igualtat.