La baixa assistència desllueix l’acampada pels preus del lloguer

Podem Andorra esperava superar l’assistència de l’any passat, de més de 50 persones, a l’acampada pels lloguers justos i finalment van ser-ne un grapat. La crida no va quallar, ja fos per les ventades i les pluges o perquè el missatge es va dissipar. De fet, alguns van acabar desistint de passar la nit al ras a la plaça del Poble de la capital i tornaran durant aquest migdia per fer l’acte de cloenda de la protesta. Tot i la poca participació, el president de la formació, Joan Seguí, va reiterar micròfon en mà que «estem davant d’una emergència social i no la podem obviar», va manifestar.



En els manifestos d’intencions, Seguí va reiterar al Govern que «no tingui dilació a l’hora d’executar decisions per solucionar l’emergència social de l’habitatge». En aquest sentit, va criticar que «ha passat un any [des de l’última acampada] i no ha mogut fitxa. Ha fet veure que sí que ho ha fet, però no ha sigut així». El portaveu de Hippies Andorra, Edgar Seguí, va lamentar que la qualitat de vida dels andorrans «cada vegada és més baixa», mentre que el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va insistir en la importància d’organitzar una cimera social per fer un estudi real del cost de la vida a Andorra. En aquest sentit, Seguí va afirmar que «hem constatat que el preu mitjà del lloguer està igual que el salari mínim interprofessional, és a dir, es necessita un salari sencer per pagar tot un lloguer».



Respecte als dormitoris pastera que estan florint, Seguí va manifestar que «cada vegada es donen més casos». No obstant això, no té xifres. «És molt difícil saber quants n’hi ha perquè la gent que els ofereix ho tenen mig camuflat», va advertir.

Més de 1.600 signatures

D’altra banda, Ubach va anunciar que ja han recollit més de 1.600 signatures per a les Iniciatives Legislatives Populars que demanen la modificació de la llei electoral i una legislació sobre la responsabilitat política