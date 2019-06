Gallardo no té constància d’impagaments de l’IPC

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va negar haver rebut «cap denúncia» al Servei d’Inspecció de Treball per part d’empleats als quals no se’ls hagi aplicat l’increment de l’IPC, del 0,7%. Gallardo va descartar aquesta tesi després d’haver-se posat amb contacte amb l’USdA, el raonador del ciutadà i la CEA, els quals «tampoc els consta cap queixa».

Amb tot, el conseller del PS, Pere López, no va mostrar-se convençut amb l’argumentari del ministre esgrimint els riscos «d’acomiadament lliure» als quals s’exposa un treballador si fa pública la denúncia. El parlamentari va posar de relleu que l’import que suposa la pujada, mensualment parlant, és petit, motiu pel qual el dirigent socialdemòcrata va defensar que «queixar-se és difícil al nostre país i això no ha de ser excloent perquè l’Administració vetlli perquè la llei es compleixi». Per aquesta raó, López va insistir al ministre que «no està en condicions d’afirmar tant taxativament» que no hi hagi cap treballador al qual no se li hagi incrementat l’IPC al salari.

«No li puc assegurar que s’apliqui al 100%, però vull pensar que totes les empreses ho han fet», va declarar Gallardo, qui va convidar al president del PS a adreçar-se al Servei d’Inspecció de Treball si té constància d’algun treballador que hagi patit cap impagament.

Per la seva banda, López va replicar que «tots confiem en la bona fe» però va retreure al ministre «la manca d’alguna dada objectiva».

Precisament per aquesta raó, el líder del PS va instar a l’Executiu a anar més enllà i va afirmar que «calen mecanismes com ara inspeccions d’ofici o creuar dades entre administracions», concretament entre la CASS i el departament de Treball per conèixer de primera mà si s’ha fet efectiu l’increment va suggerir López. «Al Govern li ha de preocupar que s’apliqui aquest increment a tothom en benefici dels treballadors però també dels empresaris que sí compleixen» va sentenciar el dirigent del PS.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa no va tancar la porta a aquesta mesura, com també va plantejar sobre la taula «trucar un per un» a cada treballador que cobri menys de 24.000 euros a l’any, aquells a qui se’ls hauria de veure reflectit l’increment salarial. «Qualsevol mesura perquè puguin [el Servei d’Inspecció de Treball] fer millor la seva tasca així com per donar cobertura i protecció pot ser estudiada» va concloure Gallardo.