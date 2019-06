El Tribunal de Comptes denuncia primes irregulars al SAAS

El Tribunal de Comptes va enviar ahir un toc d’atenció al SAAS per pagar presumptament complements salarials de manera irregular durant l’exercici del 2017. En l’informe de l’ens, que anualment fiscalitza l’activitat econòmica i financera de l’administració pública i dels partits polítics, els analistes estipulen que hi hauria un conjunt de primes que no estan regulades al reglament de personal del SAAS, que és la normativa a través de la qual s’haurien de regir, i que, per tant, es podria incomplir la Llei General de les Finances Públiques. A més, el tribunal també alerta de possibles incompliments pel fet que el SAAS pagui les despeses de restauració dels empleats a la cafeteria de l’hospital (gairebé 300.000 euros durant el 2017) i llogui consultoris mèdics a professionals que exerceixen la seva activitat privada.

El tribunal explica que el pagament dels complements salarials no són contraris al Codi de relacions laborals, però en el cas del SAAS, que és una entitat del sector públic, aquestes compensacions s’haurien de regir pel reglament de personal, que en aquest cas no ho regula. Es tractaria de casos de professionals que presumptament perceben complements salarials en funció de la quantitat que facturen i de directius o persones amb càrrecs de responsabilitat que rebrien una prima perquè no poden treballar en una altra empresa o de manera autònoma i que, per tant, s’han de dedicar exclusivament al lloc que ocupen al SAAS.

Els supervisors també estipulen que es pagarien primes per projectes a persones «per elaborar o col·laborar en projectes estratègics o de futur» i complements per mantenir el nivell salarial d’una persona que hauria estat cessada del seu càrrec de responsabilitat.

En el mateix informe, la direcció de la parapública es defensa i al·lega que el personal està sotmès al Codi de relacions laborals perquè «té un rang jeràrquic superior a qualsevol reglament», com podria ser el del SAAS. Per això, afegeix que el reglament de personal del SAAS no pot «anar en contra de la regulació» que estipula la legislació laboral vigent al Principat i que, per tant, s’han de respectar els drets «adquirits» a la normativa que consideren que els «empara» i que se situa per sobre del reglament de personal.

Sobre els complements de retribució percentual en funció dels ingressos, el SAAS justifica que aquesta partida ve donada per «una situació històrica» en els contractes entre el SAAS i alguns treballadors, tot i que al mateix temps afirma que «s’està negociant» per suprimir-lo. En el cas de les primes d’exclusivitat, la parapública diu que només la cobren tres persones i que han estat concedides o bé per la legislació laboral o bé per decisió del Consell directiu, «per l’especificitat i dedicació» al lloc de treball. I pel que fa als presumptes pagaments indeguts per mantenir el nivell salarial, la parapública defensa que els complements són anteriors al 1989 i que aleshores van servir per «equiparar salaris de treballadors de diverses procedències i que ocupaven una mateixa categoria salarial».

Gratificacions

També en l’apartat de despeses de personal, el Tribunal de Comptes considera que el SAAS no hauria de sufragar parcialment els àpats o les begudes dels metges a la cafeteria de l’hospital. En el cas dels metges de guàrdia, el SAAS en pagaria la totalitat. Segons l’informe, que estipula que el cost de les despeses de restauració haurien costat fins a 292.944 euros durant el 2017, aquest tipus de retribucions tampoc estarien recollides al reglament de personal ni aprovades pel Consell Directiu.

Tot i això, el SAAS afirma que aquestes retribucions s’apliquen «des de fa dècades» i que formen part d’un pacte entre els treballadors i l’empresa que no es pot suprimir «de forma unilateral»pel Consell Directiu. A més, la parapública diu que seria «desitjable» canviar el reglament de personal per normalitzar aquesta situació i obre la porta a encabir-la al propi text de la parapública.

D’altra banda, el Tribunal de Comptes també apunta que l’exdirector econòmic del SAAS, Quirze Font, hauria cobrat 14.000 euros més dels que li haurien pertocat per la seva indemnització. El SAAS al·lega que l’import calculat pel tribunal només té en compte el salari base, sense considerar altres conceptes com el pla de carrera, l’antiguitat o la tretzena paga. Font va cobrar uns 70.000 euros després del seu acomiadament.