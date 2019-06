El SEP vol tenir veu per definir els perfils dels mestres eventuals

El Sinidicat de l’Ensenyament Públic (SEP) demana participar en la definició dels perfils de llocs de treball eventuals que obrirà el Govern per treballar durant el curs escolar que ve. El seu secretari general, David Garcia, creu que «estaria bé» concretar les «competències» que es demanaran per a cadascuna de les 166 places que ha convocat el Govern de cara al nou curs que començarà al setembre i espera que «Educació ens obri la porta». «S’ha de veure quins perfils es requereixen i quins criteris es tindran en compte», explica Garcia, que al mateix temps entén que dins del Ministeri d’Educació hi hagi una part de treballadors eventuals perquè «el nombre d’alumnes pot variar i no pots tenir tota la plantilla fixa». En tot cas, Garcia admet que sí que volen que la proporció de contractes eventuals sigui «la més petita possible» i «garantint sempre que any rere any no hi haurà dificultats per recol·locar el personal».

El secretari general del SEP lamenta que fa un període llarg de temps que no s’han convocat places per al lloc de director. Al mateix temps, explica que el SEP té previst reunir-se amb la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, per saber si poden participar en la redacció dels perfils que es necessitaran al cos d’Educació per a la tornada a l’escola.

Per la seva banda, Vilarrubla va explicar que l’obertura d’aquestes places eventuals és el mateix procediment que es fa cada any, després de calcular els recursos que es necessitaran. Es preveu que els llocs de treball s’omplin amb personal interí, que ja ha estat treballant i que està classificat per ordre a través d’una puntuació que fan els equips directius de les escoles. En cas que faci falta contractar més gent de la que està apuntada, els altres interessats poden enviar el seu currículum al ministeri.

Nomenament de càrrecs

D’altra banda, el personal de la Funció Pública va pronunciar-se sobre el nomenament del nou cos diplomàtic. En aquest sentit, el president del Sipaag, Lluís Anguita, va valorar la designació de l’exsíndic general, Vicenç Mateu, com a nou ambaixador d’Andorra a Espanya i de l’exministra de Funció Publica, Eva Descarrega, com ambaixadora a França. «Són decisions polítiques i, per tant, poden agradar més o menys. El que sí que farem des del sindicat és estar pendents que els nomenaments estiguin dins de la llei i que tot el procediment sigui correcte», va manifestar.

Respecte a Mateu, Anguita el defineix com una «persona capacitada», en referència a l’àmplia trajectòria que suma com a ambaixador d’Andorra a França i Espanya abans d’assumir el càrrec de Síndic el 2011. A més, també va ser delegat d’Andorra a l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura a París. «És una persona extremadament educada, a més parla bé i té un bon tarannà», va afegir el president del Sipaag. Sobre Descarrega, va ser més breu. De fet es va limitar a dir «que cadascú tregui la seva conclusió».