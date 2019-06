Ocupació del 65% i retencions a la carretera per Sant Joan

La Unió Hotelera (UHA) va informar ahir que aquest cap de setmana l’ocupació fregarà el 65% arreu del país. Andorra la Vella és la parròquia més demandada amb un 74% de reserves en els seus establiments, seguida d’Escaldes-Engordany amb un 69%. Per sota hi ha Ordino, la Massana, Encamp, Sant Julià i Canillo. A més, la capital celebra entre avui i demà la Festa del Poble –i la cremada de falles de la revetlla de Sant Joan–, el què podria generar reserves d’última hora.



El fet que dilluns sigui festa a Espanya i França, van advertir des de Mobilitat, podria suposar llargues cues a les carreteres. Concretament, es preveu trànsit dens tant d’entrada com de sortida a ambdues fronteres al llarg del dia d’avui i demà de 15.00 a 17.00 hores a la frontera francoandorrana i de 16.00 a 18.00 hores a la del riu Runer. Mobilitat també va informar que ahir al vespre –entre les 19.00 i les 21.00 hores– va haver-hi embussos puntuals a la sortida de Sant Julià.

Temporada de rebaixes

D’altra banda, cal recordar que ahir va engegar la temporada de rebaixes d’estiu, la primera des que es va constituir l’àrea The Shopping Mile, que inclou Meritxell, Carlemany i Fener Boulevard. Segons la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’avinguda Carlemany i Travesseres, Sussagna Venable, s’espera un «estiu similar al de l’any passat», tot i que les vendes finals, va pronosticar, dependran del temps. «Si fa més calor i bon temps, segur que vindran més turistes. Sense ells, no farem res», va afirmar Venable. Les rebaixes van començar ahir –tot i que ja hi havia vendes privades des del dia 14– i s’acabaran l’1 de setembre.



Malgrat que són les primeres rebaixes de The Shopping Mile, els principals impulsors no tenen previst fer cap campanya de promoció «ni res especial» per tal d’atreure més o nous visitants.

Comerciants i hotelers, a favor de l’aeroport

L’anunci fet per la Cambra de Comerç afirmant que la construcció d’un aeroport dins el territori andorrà és viable, ha generat cert optimisme entre comerciants i hotelers. La presidenta de The Shopping Mile, Sònia Yebra, va assegurar que «un aeroport situaria Andorra en el mapa a escala mundial» i va pronosticar que la seva existència comportaria «ampliar negocis i atraure turistes d’alt poder adquisitius que estarien disposats a venir de ben lluny». El president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrier, per la seva banda, va creure que si l’aeroport finalment es construeix a la vall de Grau Roig, «serà bo pel comerç del Pas de la Casa perquè el tindrem al costat», malgrat lamentar que encara «no se’ns hagi informat oficialment del projecte». El president de la Unió Hotelera (UHA), Carles Ramos, tot i considerar que «nosaltres no estem capacitats per determinar la viabilitat d’un aeroport i caldrà veure si aquest realment és operatiu», va afirmar que «tot el que sigui facilitar l’arribada de turistes» serà bo pel país.