Fridays for Future transmet el seu neguit a Calvó i Vilarrubla

Les ministres de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i d’Educació, Ester Vilarrubla, es van reunir ahir al matí amb representants del moviment Fridays for Future Andorra amb la voluntat d’escoltar els neguits d’aquest col·lectiu que té especial interès a conèixer les polítiques del Govern vers el canvi climàtic. Un dels seus principals impulsors, Mateu Bracqe, va explicar que, sobretot, havien parlat de «les diferents maneres en què el Ministeri d’Educació podria fer arribar la problemàtica a les escoles» i de com «donar les eines necessàries a infants i joves» per fer front a una situació «amb la qual hauran de conviure en el futur».



A més, l’Executiu va informar en un comunicat que de la trobada en va sortir el projecte de crear un fòrum de reflexió amb caràcter anual que inclogui els tres sistemes educatius del país. Calvó i Vilarrubla també van emplaçar els alumnes a treballar propostes sobre com s’hauria d’estructurar aquesta trobada i, una vegada les rebin, tornaran a reunir-se per analitzar-les i preparar la primera edició d’aquest fòrum.



Cal recordar que el passat 22 de març, quan es va celebrar la primera trobada pública del grup, Calvó –aleshores ministra en funcions– ja els va felicitar per la iniciativa i va prendre nota de les seves reivindicacions. El mateix dia, la ministra, el director de Medi Ambient, Marc Rossell, i el director de l’Oficina del Canvi Climàtic, Carles Miquel, van rebre els organitzadors en una reunió en la qual van valorar mecanismes per integrar les opinions d’aquests joves en les futures polítiques mediambientals del Govern.