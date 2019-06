Luz s’apropa al Múrcia

L’UCAM Múrcia ha fet una proposta al jugador del MoraBanc Rafa Luz i els universitaris podrien gaudir dels seus serveis la pròxima temporada. Per tant, podria abandonar Andorra, ja que finalitza el seu contracte. En aquest sentit, el jugador té una oferta sobre la taula però el fitxatge encara no es pot fer oficial perquè el MoraBanc no el vol deixar anar tan fàcilment, després que s’hagi convertit en una peça important per al club i l’inclourà en el dret de tanteig. Cal recordar que la voluntat del club és mantenir a tants jugadors del curs passat com sigui possible per seguir treballant en la mateixa línia, entre ells a Moussa Diagne, després de la temporada aconseguida. Així, Luz podria seguir finalment els passos d’Andrew Albicy i deixaria el club un cop complets els requisits necessaris.

Per altra banda, segons va publicar ahir el portal Encestando, el candidat a substituir Albicy seria Jeremy Senglin, que arribaria procedent del Nanterrre 92 francès i s’uniria al fitxatge de Nacho Llovet. Senglin és un jugador nord-americà d’1,85 metres, de 24 anys i ha finalitzat el seu contracte aquest mes. Durant al temporada, va aconseguir una mitjana de 14,3 punts per partit a la lliga francesa, a més de 3,2 assistències i un 45% d’encert en triples, és a dir, un perfil tricolor al 100%. Té experiència a la lliga d’Alemanya.

Diagne no ha pres una decisió

De cara a la nova plantilla, Diagne ha de ser una peça clara i tal com va explicar Ibon Navarro a EL PERIÒDIC, la plantilla s’està construint en aquesta línia. Coneixedor de la situació, el senegalès encara no ha pres una decisió, encara que li han arribat ofertes de diversos clubs després d’haver acabat l’any amb valoracions de 30 punts, havent estat MVP el mes de març.

Diagne és un jugador que no para de rebre reconeixements i ara serà guardonat com a Millor Jugador ACB per la Representació Territorial de la Federació Catalana de Bàsquet el pròxim 28 de juny a la 33a Festa del Bàsquet que se celebrarà a la Llotja de Lleida.

Vitali vol seguir

Tot i que el seu exequip, la Leonessa Brescia, voldria tornar a comptar amb els serveis de Michele Vitali, aquest va tancar els rumors al Giornale di Brescia i per tant, es podrà seguir comptant amb ell al Principat, ja que té contracte per una temporada més.

En aquest context, va explicar que «a Andorra m’he trobat molt bé aquest any» i que «tinc un contracte per a la pròxima temporada que vull respectar». A més, va manifestar que «estic molt content amb la nostra temporada perquè vam guanyar la Lliga Catalana ACB i vam arribar a les semifinals de l’EuroCup, encara que no vam arribar a classificar-nos per als play-off de la Lliga Endesa». «Diria que hem establert algunes bases excel·lents per començar la nova temporada», reiterava i recordava que «per descomptat, part de l’equip canviarà però el conjunt serà ambiciós i estic segur que farà grans coses per tornar a repetir els èxits que hem aconseguit».

En aquesta línia, a més de Diagne i Vitali, els altres dos jugadors que encara tenen contracte amb l’entitat són Guille Colom i David Jelínek.

El futur de Sanè

Un dels altres jugadors que està rebent ofertes és Landing Sanè, que va arribar a mitja temporada per reforçar el club després del dany que van causar les lesions a l’equip. Així, encara que el jugador podria optar per passar una nova temporada a Andorra, segons el portal Basket Europe, el Tofas Bursa voldria comptar amb ell.

D’aquesta manera, la rumorologia dels fitxatges és molt gran i els primers fitxatges oficials poden arribar la setmana que ve, així com la confirmació definitiva que es podrà a tornar a disputar l’EuroCup, un fet que sembla molt previsible. Els anuncis són imminents.

Peñarroya deixa el Manresa i marxa al San Pablo Burgos

El Baxi Manresa va anunciar ahir que l’exentrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, deixava de ser l’entrenador de l’entitat manresana. Marxaria al San Pablo Burgos. «Quan l’estiu passat em van apostar per la meva tornada a Manresa després de 15 anys com a entrenador em va envair una barreja d’il·lusió i responsabilitat que m’ha acompanyat en aquest intens, fantàstic i inoblidable any tant per mi com per a la meva família», comentava i afirmava que «toca separar camins, no és fàcil per a mi marxar de casa meva, però la meva professió obliga a prendre decisions i trobo que és el moment d’iniciar un nou repte a la meva carrera».