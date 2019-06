Amàlia Vinyes arriba al circuit de València líder

«La bona feina que hem fet en l’arrencada de la temporada ens permet arribar a València com a líders, però això no garanteix res», assegurava i destaca que «aquesta és la tercera prova de la temporada i és el moment de mantenir al màxim la concentració perquè puguem trepitjar el podi i, d’aquesta manera, arribar amb opcions reals d’aconseguir el campionat a les dues proves finals, que tindran lloc després de l’estiu», sentenciava.

A València, per tant, la pilot haurà de donar el màxim, perquè es tracta de la tercera de les cinc proves de la temporada. València és un circuit en el qual Vinyes ha rodat en moltes ocasions, però l’enorme competitivitat del certamen converteixen cada carrera en un autèntic desafiament, sobretot quan tots els pilots comencen a prendre posicions de cara al campionat.

El Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana acull aquest cap de setmana la tercera cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència. Després de les primeres carreres a Navarra i Alcanyís, Amàlia Vinyes arriba al traçat valencià com a líder de la classe 1 i també encapçala la classificació reservada als vehicles de categoria TCR.

Per El Periòdic

