El Pirineu i Ponent preveuen rebre 615.000 turistes a l’estiu

L’agost com ja és habitual, serà el mes que registrarà una demanda turística més important, amb una mitjana d’ocupació que oscil·larà entre el 80 i el 95%, tot i que en algunes dates i destinacions, i d’acord amb la tipologia d’allotjament, els percentatges poden arribar a la plena ocupació la setmana del 15 d’agost que enguany s’escau el dijous a meitat de setmana facilitant diferents combinacions. Els mesos de juliol i setembre l’ocupació oscil·larà entre el 40 i el 60%, depenent del tipus d’allotjament i de la zona, exceptuant les places de bungalous que el mes de juliol podrien tenir un 75% d’ocupació.

De moment, el nivell de reserves per Sant Joan en les diferents tipologies d’allotjament són molt bones. El Patronat va indicar un 85% de mitjana d’ocupació, tot i que en places de bungalous i de turisme rural ja tenen penjat el cartell de complet en alguns indrets, principalment a les diferents localitats on se celebra la festa del foc del solstici d’estiu amb la baixada de falles i la crema dels haros, a les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida va confiar repetir aquest estiu les xifres d’ocupació del 2018 i consolidar l’increment de visitants que registren les comarques del Pirineu i Ponent des del 2013. Si la previsió es compleix, la demarcació rebrà durant la campanya estiuenca uns 615.000 turistes, que faran al voltant d’1.750.000 pernoctacions en establiments de turisme reglat i no reglat, al marge de les segones residències, que no estan quantificades. Aquest primer cap de setmana d’estiu, que coincideix amb la revetlla de Sant Joan, l’ocupació podria ser del 95% de mitjana.

Per El Periòdic

